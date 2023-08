3 Tage vor dem Auswärtsspiel in Runde 4 der ADMIRAL 2. Liga beim Floridsdorfer AC (Freitag, 18.08., 18:10 Uhr, FAC-Platz, Ligaportal-Liveticker) und 2 Wochen vor Schließung des Sommer-Transferfensters vermeldet der SV Lafnitz seine 7. Neuzugang: Benjamin Nyarko. Der talentierte Stürmer aus Ghana kommt von der CENTED Academy aus Spanien zu den Ost-Steirern. Siehe auch Sommer-Transfers in Liga 2.

Der Lafnitzer Torjäger Jurica Poldrugac erhält einen neuen Sturmpartner. Künftig gilt: Kroatisch-ghanaisches Angriffsduo im Team von Cheftrainer Michael Steiner.

Der 19-jährige, 1,80 Meter große Mittelstürmer unterschreibt beim SV Lafnitz einen Vertrag bis Juni 2025. Benjamin Nyarko (geb.: 29.01.2004) absolvierte ein U7-Länderspiel für Ghana.

Der Rechtsfuß steuerte in der abgelaufenen Saison bei 25 Einsätzen 18 Tore und 8 Assists bei.

Benjamin Nyarko wechselt zum SV Lafnitz!✅



Der 19-Jährige spielte zuletzt für die CENTED Academy in Spanien und kam in 25 Spielen auf 18 Tore und 8 Assists.



Herzlich Willkommen in Lafnitz, Benji!💛💙#Neuzugang #Nyarko #SVLafnitz #LigaZwa pic.twitter.com/uBZ6g7wdD4