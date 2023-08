In der 4. Runde der Admiral 2. Liga hat die SV Guntamatic Ried heute Abend den starken Aufsteiger DSV Leoben zu Gast. Ankick in der Innviertel Arena ist um 18.10 Uhr (Ligaportal-Liveticker). Tickets für das Spiel gibt es in der Geschäftsstelle der SV Guntamatic Ried, online unter www.svried.at und ab 16.10 Uhr an den Stadionkassen. Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren! Hochmotiviert geht der gebürtige Leobener Andreas Leitner, seit diesem Sommer Einser-Goalie bei den Riedern, in dieses spannende Match mit den bisher siegverwöhnten Steirern.

Andreas Leitner will endlich den ersten 2. Liga-Sieg in dieser Saison mit der SV Guntamatic Ried. Und das für den 29-jährigen SVR-Sommer-Neuzugang gegen Leoben, wo der Torhüter geboren wurde.

"Wir wollen die richtige Reaktion zeigen und den ersten Dreier einfahren"

Die SV Guntamatic Ried kassierte in der vergangenen 3. Runde der Admiral 2. Liga-Saison 2023/24 auswärts bei Aufsteiger SV Stripfing/Weiden mit 0:1 ihre erste Saison-Niederlage und steht weiter bei 2 Punkten.

Während der DSV Leoben in der vergangenen Runde zuhause gegen Amstetten mit 1:0 siegte und damit den 3. Dreier im 3. Liga-Spiel feierte. Den entscheidenden Treffer erzielte der 31-jährige, gebürtige Grazer Thomas Hirschhofer in der 57. Minute. Der Aufsteiger aus der Steiermark führt noch ohne Punkteverlust die Tabelle an.

SVR-Tormann Andreas Leitner: „Das Spiel gegen Stripfing ist in allen Belangen nicht zufriedenstellend verlaufen. Das haben wir aufgearbeitet und alles klar und hart angesprochen. Wir werden uns bis zum Spiel gegen Leoben jetzt bestmöglich vorbereiten, wollen die richtige Reaktion zeigen und den ersten Dreier einfahren.“

"Haben uns ohne Ausreden den Spiegel vorgehalten"

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Wir waren maßlos enttäuscht über unsere ersten 30 Minuten gegen Stripfing und haben uns ohne Ausreden den Spiegel vorgehalten. Entscheidend ist jetzt, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und diese sichtbar und fühlbar am Freitag am Platz zu zeigen.“

Der 34-jährige Wiener weiter mit Blick voraus: „Es wird ein sehr hartes Spiel gegen den Tabellenführer, der über große Offensivqualität verfügt." Nachsatz: „Wir werden uns mit aller Kraft dagegenstemmen und zeigen, dass wir es drauf haben, Leoben zu schlagen.“

"Wollen Euphorie entfachen und gemeinsam mit dem Stadion dieses Spiel gewinnen"

Gegen die Mannschaft aus seinem Geburtsort weiß auch Andreas Leitner um die Schwere der bevorstehenden Aufgabe: „Leoben kommt mit breiter Brust. Als Aufsteiger mit drei Siegen werden sie viel Euphorie mitnehmen. Wir werden mit viel Intensität in dieses Spiel gehen. Egal ob es jetzt der Tabellenführer ist, es zählt nur der Sieg.

Wir wollen voll anschreiben und alles in die richtige Richtung lenken. Unsere Fans werden wieder unheimlich wichtig sein. Sie haben uns nicht nur zuhause, sondern auch zwei Mal auswärts großartig unterstützt. Schon nach den ersten drei Spielen haben wir ihnen einiges zurückzugeben. Wir werden alles reinhauen und alle Grundtugenden auf den Platz bringen. Wir wollen eine Euphorie entfachen und gemeinsam mit dem Stadion dieses Spiel gewinnen.“

In 14 Jahren 14 Zweitliga-Duelle von 1992 - 2005

Die SV Guntamatic Ried und DSV Leoben spielten zwischen 1992 und 2005 gesamt 14 Mal in der 2. Liga gegeneinander. 6x siegte die SV Ried, 4x der DSV Leoben. 4 Duelle endeten remis. Die Gesamttordifferenz beträgt 21:15 für die SV Ried.

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und DSV Leoben am Freitag, den 13. Mai 2005, in der 33. Runde der 2. Liga-Saison 2004/05 aufeinander. Die Gastgeber siegten in Ried mit 3:0 (1:0) und stiegen in jener Saison ins Oberhaus auf.

