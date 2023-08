Der derzeit Tabellen-14. First Vienna FC 1894 gastiert am Freitagabend in der 4. Runde der ADMIRAL 2. Liga beim Tabellen-15. SV Horn, der allerdings noch ein Nachtragspiel gegen den FC Liefering hat (Dienstag, 22.08. 18:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Im Waldviertel kämpfen beide Mannschaften um den ersten Saisonsieg. Anpfiff ist um 18:10 Uhr, Ligaportal-Liveticker.

Hoffnungsträger Christoph Monschein soll mit seiner Routinie die Vienna in Horn zum ersten Sieg in der neuen ADMIRAL 2. Liga-Saison führen. In der 1. Runde im Uniqa-ÖFB-Cup war der 30-Jährige mit seinem Doppelpack Matchwinner beim 2:1 n.V. in Voitsberg, in Liga 2 steht aus 3 Partien bisher 1 Treffer zu Buche.

Hohe Fluktuation im Sommer bei beiden Klubs

Nach dem furiosen und erfolgreichen Start vor einem Jahr ist die Vienna diesmal durchwachsen in die Saison gestartet. Bis dato steht nach drei Spielen erst ein Zähler auf dem Konto der Blau-Gelben. Allerdings geben die Leistungen Grund zur Hoffnung, da man in den vorangegangenen Partien beim Heimspiel-Doppel gegen die beiden Grazer Vereine erst sehr spät die Führungen (jeweils 2:0) aus der Hand gegeben und auch nicht das nötige Spielglück auf seiner Seite hatte.

Der SV Horn hatte ebenfalls einen glücklosen Start. In der ersten und dritten Runde verloren die Niederösterreicher knapp gegen Aufsteiger DSV Leoben sowie den FC FlyeralarmAdmira Wacker. Der Saison-Heimauftakt gegen den FC Liefering in Runde 2 wurde aufgrund von Algenbefalls des Drainagesystems verschoben.

Die Döblinger waren bisher sehr aktiv am Transfermarkt (siehe auch Sommer-Transfers). Insgesamt 11 Neuzugänge und 12 Abgänge stehen zu Buche. Darunter waren auch Leistungsträger der letzten Saison wie zum Beispiel Torhüter-Routinier Andreas Lukse, Stephan Auer und Lukas Grozurek.

Nichtsdestotrotz konnte die Mannschaft durch namhafte Neuerwerbungen verstärkt werden. Vor allem die Stürmer Christoph Monschein und David Peham sollen mit ihrer Erfahrung Ruhe in das Team von Chefcoach Alexander Zellhofer bringen.



Armin Gremsl, der neue Torhüter, wird durch seine zahlreichen In- und Auslandserfahrungen (zuletzt DSC Arminia Bielefeld) ebenfalls ein wichtiger Baustein im neu zusammengewürfelten Team. Somit dürfen die Fans positiv in die Zukunft blicken.



Die Waldviertler haben auch einen intensiven Transfersommer hinter sich. Viele erfahrene Spieler verließen den Klub, verpflichtet wurden hauptsächlich junge Talente. Das Team von Philipp Riederer ist somit durchaus eine "Wundertüte" und es muss abgewartet werden, wie sich die Neuzugänge in die Mannschaft einfügen.

Positive Bilanz gegen den SV Horn

In der letzten Spielzeit konnte die Vienna in beiden Duellen punkten. Auswärts gewannen die Wiener deutlich mit 3:0 in Horn. Zu Hause gab es ein torloses 0:0. Die Blau-Gelben wollen diesen Lauf beibehalten und auch diesmal als Sieger vom Platz gehen.

Fan-Zugfahrt nach Horn

Für das Auswärtsspiel in Horn gibt es die Möglichkeit für alle Fans gemeinsam im Zug anzureisen. Treffpunkt ist am Freitag, 15:00 Uhr, beim Franz-Josefs-Bahnhof.



Der Zug Richtung Horn fährt um 15:28 Uhr von Bahnsteig 3 ab (mögliche Bahnsteigänderungen vorbehalten). Ankunft in Horn ist um ca. 17:00 Uhr. Danach folgt ein gemeinsamer Spaziergang zum Sportplatz Horn.



Alle weiteren Infos gibt es unter: Infos Fan-Zugfahrt oder bei der ViennaFanbeauftragten Ines Schnell unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Österreichs ältester Fußballverein bietet auch diese Saison wieder fünf Bienenvölkern ein Zuhause. 🐝 In Kooperation mit der Wiener Bezirksimkerei produzieren wir Bio-Honig, den ihr in weiterer Folge auch im Herbst in unserem Fanshop erwerben könnt. 😋#ViennaFamily pic.twitter.com/UvTMqo6XC6 — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) August 15, 2023

Fotocredit: RiPu Sportfotos