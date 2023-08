Nach fast einem Jahr Zwangspause ließ Benjamin Atiabou den FC Liefering letzte Woche bei seinem Comeback direkt jubeln und verhalf den Salzburgern mit seinem Treffer gegen den SKN St. Pölten zu ihrem ersten Sieg der noch jungen LigaZwa-Saison – eine Geschichte wie aus dem Drehbuch! Mit dieser Euphorie geht’s nun ins anstehende Heimspiel gegen SW Bregenz.

Der Aufsteiger aus Vorarlberg hat in den ersten drei Runden bewiesen, in der ADMIRAL 2. Liga auf jeden Fall bestehen zu können. Zum Start schrieb die Elf von Andreas Heraf direkt mit zwei Siegen gegen die Vienna (2:0) und Amstetten (2:1) an. Erst am vergangenen Wochenende setzte es mit dem 0:2 gegen Kapfenberg einen Dämpfer.

Statements

Onur Cinel: „Uns erwartet eine robuste Mannschaft, die einen klaren Plan hat, wie sie Fußball spielen wollen – den ziehen sie von der ersten bis zur letzten Minute durch. Uns steht eine Partie bevor, in der uns viele Luftduelle und Zweikämpfe erwarten. Bregenz hatte ja auch einen guten Saisonstart mit zwei Siegen aus drei Spielen. Wir gehen aber auch mit dem Rückenwind aus dem St. Pölten-Sieg in das Spiel und freuen uns dementsprechend auf unser zweites Heimspiel der Saison.“

PERSONALSITUATION

Federico Crescenti, Sebastian Leitner, Alexander Murillo, Luka Reischl und Tolgahan Sahin fehlen verletzungsbedingt. Zeteny Jano ist für die Partie gegen Bregenz noch fraglich.

Foto: GEPA Admiral