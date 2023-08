In der aktuellen Saison in der ADMIRAL 2. Liga verläuft es für den First Vienna FC 1894 bisher nicht nach Wunsch. Nur ein Punkt gab es aus den ersten vier Spielen. Das ergibt den vorletzten Tabellenplatz. Trotz dieses Fehlstarts haben die Döblinger am heutigen 22. August allen Grund zur Freude. Die Vienna - der älteste Fußballverein Österreichs - feiert ihren 129. Geburstag.

Auf der Hohen Warte, der Heimstätte der Vienna, waren über mehrere Jahrzehnte hinweg mehrere Zehntausende Fans bei Heimspielen zu Gast.

Gegründet beim Pfarrwirt

Der Klub wurde am 22. August 1894 im Gasthaus „Zur schönen Aussicht“ vereinsrechtlich gegründet. Im heutigen Pfarrwirt trugen sich damals folgende Herren im Mitgliederverzeichnis ein: Franz Joli, Max Hans Joli, William Beale, Major, Anlauf, James Black, Brabenetz, Kent, Roberts und Geo Fuchs, der sich als erster Obmann des Vereins zur Verfügung stellte.

Als Paten fungierten bei der Gründung Baron Nathaniel Rothschild und Generaldirektor Schuster vom Bankhaus Rothschild. Die Vereinsfarben wurden mit Blau und Gelb an die Wappenfarben des Hauses Rothschild angelehnt.

Höhen und Tiefen

Das heute noch gültige von William Beale entworfene Logo präsentiert, in Anlehnung an dessen Heimat, der Isle of Man, einen von drei Beinen umrahmten Fußball. Jahre voller Höhen und Tiefen In den 129 Jahren ihres Bestehens durchlebte die Vienna viele Höhen und Tiefen. Am Konto der Döblinger stehen sechs österreichische Meistertitel (1931, 1933, 1942, 1943, 1944, 1955), drei Cupsiege (1929, 1930, 1937) und ein Sieg im Mitropacup (1931).

Dazwischen und danach folgten aber immer wieder auch Rückschläge und Abstiege. Die größte Krise durchlebte der Verein 2017, als dieser in letzter Sekunde noch vor dem Aus gerettet werden konnte. Mit vielen Anstrengungen und harter Arbeit aller Beteiligten kämpfte sich der First Vienna FC 1894 von der fünften Liga zurück in den österreichischen Profifußball, wo die Vienna seit 2022 wieder auf Punktejagd geht.

Große Ziele

Das große Ziel bei den Herren ist mittelfristig die Rückkehr in die Bundesliga. Dafür sind auf der Hohen Warte noch einige Schritte zu gehen. Neben der Herren Kampfmannschaft konnte die Vienna bereits 1989 die erste Frauensektion gründen, damals als erster Bundesligist Österreichs. Nach der Reaktivierung der Sektion 2011 kämpfte sich das Team in die höchste Liga Österreichs. Seit 2021 sind die Döblingerinnen Fixpunkt in der Bundesliga.

LIGAPORTAL gratuliert herzlichst zum Geburtstag!