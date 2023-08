Der mit makelloser Bilanz (4 Spiele = 4 Siege) in die neue ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/2024 gestartete GAK 1902 verstärkt sich 10 Tage vor Ende der Sommer-Transferperiode nochmal im Angriff. So vermelden die Grazer soeben, dass Thomas Mayer von SKU Amstetten, in Runde 1 noch 0:3 unterlegen beim GAK, zum Spitzenreiter wechselt. Einen Tag vor seinem 28. Geburtstag unterschreibt der gebürtige Linzer bei den Rotjacken einen Einjahresvertrag mit Option für ein weiteres Jahr. Siehe auch Sommer-Transfers.

"Durch Scorerpunkte bei vergangenen Stationen hat er gezeigt, welche Offensivkraft in ihm steckt"

GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg: "Mit Thomas haben wir einen Spieler mit vielseitigen Qualitäten verpflichtet. Durch seine Scorerpunkte bei seinen vergangenen Stationen hat er gezeigt, welche Offensivkraft in ihm steckt. Seine Spielweise deckt sich exakt mit dem Profil, nach dem wir am Transfermarkt für unser Mittelfeld gesucht haben."

Thomas Mayer wurde beim SC Schwanenstadt, LASK und VFB Stuttgart ausgebildet, bevor er auf seinen ersten Profistationen in Pasching und beim FC Liefering Erfahrung sammelte. Anschließend wechselte er zur SV Ried und zu Austria Lustenau, bevor es für ihn in die dritte englische Liga zu Hull City ging.

Seit der Saison 2021/22 war er für SKU Amstetten im Einsatz, wo er in der Vorsaison in beinahe jedem Pflichtspiel zum Einsatz kam. Insgesamt lief der Linksfuß bereits in 162 Zweitliga-Spielen auf.

Jugendvereine: SC Schwanenstadt ab Mai 2001, LASK, VfB Stuttgart.

Fotocredit: GAK 1902