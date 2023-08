In der 5. Runde der ADMIRAL 2. Liga hat die SV Guntamatic Ried am Freitag, dem 25. August 2023, die kürzeste Auswärts-Anreise in dieser Saison, trifft das Team von Cheftrainer Maximilian Senft doch unweit vom Innviertel in Salzburg bzw. Wals-Siezenheim in der Red Bull Arena auf den FC Liefering. Ab 18.10 Uhr im Ligaportal-Liveticker. Der Bundesliga-Absteiger will gegen die Jungbullen von Kooperationspartner FC Red Bull Salzburg den Schwung aus dem ersten Saisonsieg (und erstem Heim-Dreier seit Oktober 2022!) am vergangenen Freitag in Ried gegen Aufsteiger DSV Leoben (2:0) mitnehmen.

Fabian Wohlmuth hat sich nach seinem Wechsel vom SV Lafnitz schnell intergriert bei der SV Guntamatic Ried. Der großgewachsene, 21-jährige Rechtsverteidiger wirkte bisher in allen 5 Pflichtpartien (inkl. ÖFB-Cup) von der 1. bis zur letzten Minute mit und steuerte zuletzt gegen den DSV Leoben seinen ersten Assist bei.

„Erster Heimsieg nach so langer Zeit war für alle im und um den Verein immens wichtig“

Die SV Guntamatic Ried siegte in der vergangenen 4. Runde der Admiral 2. Liga zuhause gegen den DSV Leoben mit 2:0, was nach zwei Remis zum Auftakt und der Auswärts-Niederlage bei Aufsteiger SV Stripfing im 4. Anlauf den ersten Dreier bedeutete. Die Treffer erzielten Mark Grosse (37.) und der erst 17-jährige Fabian Rossdorfer (55.), der als Joker stach. Die SV Ried ist mit 5 Punkten aktuell auf Rang 11.

SVR-Sommerneuzugang Fabian Wohlmuth: „Der erste Heimsieg nach so langer Zeit war für alle im und um den Verein immens wichtig. Das hat man richtig gespürt. Es war von uns gegen Leoben ein sehr ordentliches Spiel. Für uns Spieler war wichtig, dass wir damit auch Selbstvertrauen getankt haben. Das nehmen wir jetzt mit und wollen auswärts gegen Liefering die nächsten 3 Punkte einfahren.“

"Unser Grundgerüst bildet sich gerade erst"

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Wir haben gegen Leoben phasenweise gezeigt, wie unser Fußball diese Saison aussehen soll. Gemeinsam mit den Fans in der Kurve nach Abpfiff zu stehen hat uns für diese Woche einen großen Push gegeben. Trotzdem wissen wir, dass unser Grundgerüst sich gerade erst bildet und wir voll auf Anschlag trainieren müssen.“

Für den FC Liefering ist das Spiel gegen die SV Guntamatic Ried am Ende einer "englischen Woche". Die am vergangenen Freitag mit einem späten 2:1-Heimsieg begann (für die Salzburger scorten Benjamin Atiabou, 74. Min., und Nicolò Turco, 88. Min.), ehe am gestrigen Dienstagabend beim Nachtragsspiel beim SV Horn eine späte 1:2-Niederlage folgte. Dabei traf Phillip Verhounig zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (4. Min.).

Mit 6 Punkten nimmt das Team um den 38-jährigen, deutschen Neo-Cheftrainer Onur Cinel (geboren in Essen) nunmehr den 8. Tabellenplatz ein (je 2 S und N).

„Dass wir es von der Qualität drauf haben, war mir vom ersten Training an klar“

Fabian Wohlmuth über den nächsten Gegner: „Liefering ist ein bisschen eine Wundertüte. Nicht vom Spielstil, da sieht man klar die Red Bull-DNA. Es ist eine sehr junge Mannschaft, das Spiel kann sich in beide Richtungen entwickeln. Unser Ziel ist es, dass wir dieser jungen Truppe von Haus aus die Schneid abkaufen und zeigen, dass es nur einen Sieger geben kann und das ist die SV Guntamatic Ried.

Dass wir es von der Qualität drauf haben, war mir vom ersten Training an klar. Es sind sehr viele neue Spieler beim Verein. Wir haben uns jetzt als Mannschaft schon besser zusammengefunden und es geht in die richtige Richtung. Den ersten Sieg haben wir jetzt und den müssen wir bestätigen.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Wir wollen Liefering in die Knie zwingen und wissen, dass wir dafür unsere Grundtugenden am Platz bringen müssen. Jeder weiß, dass sein persönliches Leistungsmaximum gefordert ist, um als Team stark aufzutreten.“

Duell-Bilanz mit Jungbullen sieht SV Ried vorn

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Liefering in der 27. Runde der 2. Liga-Saison 2019/20 am 12. Juli 2020 in Ried aufeinander. Die beiden Teams trennten sich dabei mit einem 2:2 (0:1).

Die SV Guntamatic Ried und der FC Liefering standen sich in der 2. Liga bisher 8 Mal (2017-2020) gegenüber. 5 Mal siegte Ried, 1 Mal Liefering. 2 Spiele endeten Unentschieden, bei einer Gesamttordifferenz von 20:10 für die Innviertler.

