Für den FC Liefering steht das dritte Spiel binnen acht Tagen an, und das während der extremsten Hitzewelle des Jahres. Im Nachtragsspiel gegen den SV Horn am Dienstag mussten sich die jungen Salzburger am Ende durch einen späten Gegentreffer mit 1:2 geschlagen geben. Nach kräftezehrenden letzten Tagen gilt es am Freitag, die elftplatzierten Rieder zu schlagen. Diese reisen nach ihrem ersten Sieg der noch jungen Saison (2:0 gegen Aufsteiger DSV Leoben) mit breiter Brust nach Salzburg. Im letzten #LigaZwa-Aufeinandertreffen zwischen den Lieferingern und den Innviertlern gab es im Juli 2020 ein hart umkämpftes 2:2-Remis.

STATEMENT

Onur Cinel: „Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel gegen einen starken Gegner, der letzte Saison noch in der Bundesliga gespielt hat. Wir wollen an die zweite Halbzeit, die wir gegen Horn gespielt haben, anknüpfen und alle guten Sachen der letzten Partien gegen Ried mitnehmen.“

PERSONALSITUATION

Federico Crescenti, Sebastian Leitner, Alexander Murillo, Luka Reischl und Tolgahan Sahin fehlen verletzungsbedingt. Zeteny Jano und Nicolo Turco sind für die Partie gegen Ried noch fraglich.

Foto: Getty via RBS