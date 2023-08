Wer hätte sich das gedacht? Der DSV Leoben aus der ADMIRAL 2. Liga hat am Freitag gegen die First Vienna FC 1894 daheim mit 0:1 verloren. Davor 0:2 in Ried. Am Sonntag gab der Verein nun bekannt, dass Cheftrainer Carsten Jancker und der Verein aus der Obersteiermark getrennte Wege gehen.

"Entscheidung habe in keiner Weise Carsten Janckers Verdienste geschmälert"

"DSV Leoben geht mit neuem Trainer den Weg zur Mission Bundesliga ⚽️🏟️ Der DSV Leoben und Trainer Carsten Jancker beenden ihre Zusammenarbeit", heißt es auf der Facebook-Seite der Obersteirer.

Der DSV Leoben und Trainer Carsten Jancker beenden ihre Zusammenarbeit. Der Verein hat sich entschieden, den Sportbereich mit Fokus auf die höchste Spielklasse völlig neu auszurichten, wie es von Vereinsseite heißt. Der Klub betont ausdrücklich, dass diese Entscheidung in keiner Weise Carsten Janckers Verdienste und seine professionelle Arbeit für den DSV Leoben schmälert. Carsten Jancker habe es in seiner über zweijährigen Amtszeit als Cheftrainer geschafft, den DSV von der Landesliga in die 2. Liga zu bringen.

Er habe die Mannschaft durch schwierige Zeiten geführt und unzählige unvergessliche sportliche Momente geschaffen. Sein Engagement, seine Professionalität und seine Liebe zum Fußball seien beispielhaft.

Auch Zusammenarbeit mit Sportdirektor Viktor Stevanovic wird beendet

„Carsten ist ein herausragender Trainer und Mensch, der sich stets mit Leidenschaft und Hingabe für unseren Klub eingesetzt hat“, so Obmann Mario Bichler. „Wir sind ihm zu tiefem Dank verpflichtet, für jene Zeit, die er bei uns in Leoben war. Auch wenn wir uns sportlich komplett neu ausrichten möchten, wird Carsten immer ein wichtiger Teil der Geschichte dieses Vereins bleiben.“

Mit Carsten Jancker wird auch der bisherige Sportdirektor Viktor Stevanovic den DSV Leoben verlassen.

Fotocredit: RiPu Sportfotos