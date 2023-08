Es war der Paukenschlag am Wochenende in der ADMIRAL 2. Liga, als der DSV Leoben am gestrigen Sonntag den erfolgreichen Aufstiegs-Trainer Carsten Jancker entließ (wir berichteten). Wohlgemerkt auf Rang 5 und nach 3 Auftakt-Siegen, auch wenn es dann zuletzt 2 Niederlagen (0:2 in Ried, 0:1 gestern daheim gegen First Vienna FC 1894) gab. Am heutigen Montag vermelden die Steirer bereits Janckers Nachfolger: Rene Poms.

"Rene ist der richtige Mann, um uns auf unserer Mission in die höchste Spielklasse zu führen"

Der 48-jährige, gebürtige Leobener war heuer bis 2. März Cheftrainer beim kroatischen Erstligisten NK Osijek und kehrt nun in seine Heimat Steiermark zurück. Hier begann für Rene Poms vor 12 Jahren seine Trainer-Laufbahn, beim SC Bruck/Mur.

Der DSC Leoben in seiner Klubaussendung: "Die Rückkehr von Rene ist ein klares Zeichen unserer Ambitionen. Mit seiner internationalen Erfahrung, seiner Fachkenntnis und seiner tiefen Verbindung zum Verein und zur Region sind wir überzeugt, dass Rene der richtige Mann ist, um uns auf unserer Mission in die höchste Spielklasse zu führen."

Rene Poms war im Frühjahr 2012 Co-Trainer des LASK, danach Trainer beim Wolfsberger AC II und dann Co-Trainer bei Austria Wien und Spezia Calcio. Weitere Co-Trainer-Stationen: Lech Posen und Dinamo Zagreb (bei beiden Klubs unter Nenad Bjelica).

Mit dem 24-maligen kroatischen Meister gewann der Leobener 2 Meisterschaften sowie 1 Mal den kroatischen Pokal.

Fotocredit: DSV Leoben