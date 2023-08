ADMIRAL Bundesliga-Absteiger SV Guntamatic Ried startete schleppend in die neue ADMIRAL 2. Liga-Saison. Zwar steht nur eine Niederlage zu Buche, doch halt auch nur ein Sieg bei 3 Remis, was ergo 6 Punkte aus 5 Spielen und Platz 10 bedeutet. Belastend auch, dass die Innviertler vom Verletzungspech geplagt sind. Allen vorran Kapitän Marcel Ziegl. Nun kommt noch ein weiterer Akteur hinzu, der seit 2 1/2 Jahren bei den "Wikingern" ist: Matthias Gragger. Eine wahre Schocknachricht.

Absolvierte 29 ADMIRAL Bundesliga-Einsätze für die SV Guntamatic Ried: Matthias Gragger (r.), hier im Duell in der Vorsaison gegen den früheren Rieder Atdhe Nuhiu (SCR Altach).

Verdacht auf Kreuzbandriss bei Matthias Gragger

Denn wie die SV Guntamatic Ried vermeldet, zog sich Matthias Gragger beim Match mit der 2. Mannschaft am vergangenen Freitag, dem 25. August, in Steyr nach 31 Minuten eine schwere Verletzung am rechten Knie zu.

Der 21-jährige Verteidiger wird kommende Woche in Innsbruck mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss operiert. Bereits fix ist die Diagnose Außenbandabriss im verletzten Knie.

Verdacht auf Kreuzbandriss bei Matthias Gragger!

Der 21-jährige wird kommende Woche in Innsbruck mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss operiert. Bereits fix ist die Diagnose Außenbandabriss im verletzten Knie.



COME BACK STRONGER, Hias! 🖤💚#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/CefmpAYRkm — SV Ried 1912 (@svried1912) August 29, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL