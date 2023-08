Die SV Guntamatic Ried lädt beim nächsten Heimspiel, das nach der länderspielbedingten Pause in der ADMIRAL 2. Liga am Sonntag, dem 17. September 2023, stattfinden wird, zum Familientag ein. Diese Partie der 7. Runde gegen Kapfenberg wird um 10:30 Uhr angepfiffen - Ligaportal-Liveticker.

"Wir freuen uns, wenn viele Familien diese Aktion in Anspruch nehmen"

In Zusammenarbeit mit der OÖ Familienkarte unterstützt die SV Guntamatic Ried wieder die Aktion „Familie am Ball“ und bietet Familien an diesem Tag ein spezielles Ticketangebot: Ein Erwachsener zahlt den regulären Eintritt (13 Euro für den Stehplatz, 18 Euro für den Sitzplatz).

Alle anderen auf der OÖ Familienkarte eingetragenen Personen erhalten dann eine Freikarte. Die Familientickets sind ausschließlich in der SVR-Geschäftsstelle und an den Tageskassen erhältlich.

„Das Spiel gegen Kapfenberg wird am Sonntag um 10.30 Uhr angepfiffen. Damit können wir den Familien eine besonders attraktive Anstoßzeit bieten. Wir freuen uns, wenn viele Familien diese Aktion in Anspruch nehmen und unsere Mannschaft mit voller Kraft unterstützen und zu einem Heimsieg pushen“, sagt SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

Fotocredit: SV Ried/Schröckelsberger