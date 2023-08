Nach einer kräftezehrenden englischen Woche (ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage in acht Tagen) tritt der FC Liefering wieder mit aufgeladenen Batterien und breiter Brust die Auswärtsreise nach Wien an. Es gilt am Freitag, die neuntplatzierten Floridsdorfer zu schlagen, die in der vergangenen Runde die erste Niederlage der Saison hinnehmen mussten (0:2 gegen den SKN St. Pölten).

Das letzte Aufeinandertreffen mit der Mörec-Elf verlief nicht nach den Vorstellungen der jungen Lieferinger, ein Treffer von Zeteny Jano konnte sie im April dieses Jahres nicht vor einer 1:3-Niederlage bewahren.

Der Salzburger Auftritt beim Remis gegen Bundesliga-Absteiger SV Ried am vergangenen Spieltag, bei dem die Cinel-Truppe über eine halbe Stunde der Partie in Unterzahl absolvieren musste, lässt das Team aber positiv in die Begegnung im 21. Wiener Gemeindebezirk gehen.

STATEMENT

Onur Cinel: „Mit dem FAC erwartet uns eine Mannschaft, die sehr variabel ist und schon in unterschiedlichen Grundordnungen gespielt hat. Umso wichtiger ist es, dass wir den Fokus auf uns selbst legen, um am Freitag unsere beste Leistung abrufen zu können.“

PERSONALSITUATION

Sebastian Leitner, Marcell Moswitzer, Alexander Murillo und Tolgahan Sahin fehlen verletzungsbedingt.

