Der Floridsdorfer Athletiksport-Club, der am morgigen Freitag in der 6. Runde der ADMIRAL 2. Liga auf dem FAC-Platz im Tabellen-Nachbarschaftsduell Neunter vs. Siebenter den spielstarken FC Liefering empfängt (ab 18:10 Uhr, Ligaportal-Liveticker) gibt mit Gerald Lehner einen Neuzugang im Aufsichtsrat bekannt. Der Geschäftsführer des FAC-Sponsors Burisch Elektro-Systemtechnik erweitert den bestehenden Aufsichtsrat der Floridsdorfer.

V.l.: Stefan Krainz, Gerald Lehner und Lukas Fischer

„Werde versuchen meine Erfahrungen und Ressourcen einzusetzen"

Der Sponsor und Unterstützer des Floridsdorfer Athletiksport-Club, Gerald Lehner, wird ab sofort als neues Mitglied im Aufsichtsrat des FAC tätig sein. Mit dieser Erweiterung stärkt der FAC nicht nur seinen Verein, sondern betont auch die enge Verbindung zwischen dem Club und seinen Unterstützern.

Gerald Lehner, Geschäftsführer von FAC-Sponsor Burisch Elektro-Systemtechnik, erweitert damit den bestehenden Aufsichtsrat des FAC Wien rund um Vorsitzenden Michael Schüch, Franz-Josef Lackinger, Christian Bucher, Fritz Pühringer und Roland Hobiger.

Lehners Bereitschaft, sich nun auch aktiv in den Aufsichtsrat einzubringen, unterstreicht sein Engagement für die Weiterentwicklung und Professionalisierung des Vereins: „Ich freue mich sehr, nach der guten Zusammenarbeit zwischen Burisch und dem FAC, nun diese neue Rolle im Aufsichtsrat des FAC zu übernehmen. Der Verein ist mir in den letzten Monaten sehr ans Herz gewachsen. Ich werde versuchen meine Erfahrungen und Ressourcen einzusetzen, um den FAC auf seinem Weg zum Erfolg zu begleiten“, so Gerald Lehner.

