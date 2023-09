"Deal-Done"! Am Deadline-Day und vor dem mit Spannung erwarteten steirischen Duell beim Kapfenberger SV (Sonntag, ab 10:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker), der finalen Partie der 6. Runde in der ADMIRAL 2. Liga, hat Aufsteiger DSV Leoben noch rasch einen Neuzugang zu vermelden: Kingsley Michael. Der seit wenigen Tagen 24-jährige Nigerianer wechselt vom FC Bologna zu den Steirern. Siehe auch Sommer-Transfers.

Einmal Österreich, Italien und zurück: Kingsley Michael ist nach seinem letztjährigen Intermezzo bei der SV Guntamatic Ried (hier Szene im vergangenen Herbst gegen Austria Klagenfurt) nun beim DSV Leoben gelandet.

Mit Nigeria 1 A-Länderspiel und U17-Weltmester

Der 24-jährige Offensivmann soll das Mittelfeld beim Aufsteiger zusätzlich verstärken. Kingsley Michael (geb.: 26.08.1999) wurde 2015 U17-Weltmeister mit Nigeria und debütierte auch schon in der A-Nationalmannschaft seines Landes. Der 1,76 Meter große Akteur wird bereits dieses Wochenende am Monte Schlacko eintreffen.

Kingsley Michael ist kein Unbekannter in Österreich, wurde im August des Vorjahres bereits vom FC Bologna - bei dem ja auch Marko Arnautovic bis vor seinem Wechsel in diesem Sommer zu Inter Mailand spielte - an die SV Guntamatic Ried verliehen. Für den letztjährigen ADMIRAL Bundesligisten aus dem Innviertel absolvierte der Rechtsfuß 14 Pflichtpartien, bei denen er ohne Torerfolg und Assist blieb. Ende April beendeten die Oberöstereicher vorzeitig den Leihvertrag.

