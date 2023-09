Gestern um Mitternacht schloss das Transferfenster in Österreich und einige Klubs nahmen am „Deadline-Day“ noch von der Möglichkeit Gebrauch, Neuzugänge anzumelden. Die Unterlagen für 6 Neuzugänge wurden in den letzten 24 Stunden des Transferfensters in der Bundesliga-Geschäftsstelle eingereicht, wobei der SK Rapid Wien mit Terence Kongolo um 22:33 Uhr den Schlusspunkt setzte. Siehe auch Beitrag ADMIRAL Bundesliga.

Der 21-jährige deutsche Mittelstürmer André Leipold (l.) ist einer der 17 Neuzugänge beim SV Lafnitz und kam vom Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 aus Südhessen in die Steiermark.

Transfer-Boom in Österreich - 158 Neue in Liga 2

Sowohl in der ADMIRAL Bundesliga als auch in der ADMIRAL 2. Liga war die Sommer-Aktivität deutlich stärker als im Vorjahr: in der höchsten Spielklasse gab es 113 Neuzugänge und damit 11 mehr als im Vorjahr (+11 %), in der zweithöchsten gab es 158 Neue und damit 40 mehr als im Vorjahr (+34 %). Damit befinden sich beide Ligen auch über dem 5-Jahres-Schnitt: 104 (+9 %) ADMIRAL Bundesliga bzw. 133 (+19 %) ADMIRAL 2. Liga.

In der zweithöchsten Spielklasse wurde die diesjährige Rekordmarke innerhalb der Österreichischen Fußball-Bundesliga vom SV Lafnitz mit 17 Neuzugängen erreicht. Am Ende der Transfertabelle steht der FC Liefering, der keinen Spielertransfer abgewickelt hat. Was sich allerdings relativiert, da vom Bundesliga-Transfer-Kaiser FC Red Bull Salzburg, ja Kooperationspartner der Lieferinger, der ein und andere Youngster kam.

Transfers pro Klub

SV Licht-Loidl Lafnitz - 17

SW Bregenz - 15

SV Guntamatic Ried - 14

SV Horn - 14

SKU Ertl Glas Amstetten - 13

First Vienna FC 1894 - 12

DSV Leoben - 12

KSV 1919 - 11

FC Mohren Dornbirn 1913 - 9

FAC Wien - 8

Grazer AK 1902 - 8

FC Flyeralarm Admira - 7

SKN St. Pölten - 7

SV Stripfing - 7

SK Sturm Graz II - 4

FC Liefering - 0

Nächste Termine

Das Transferfenster ist nun geschlossen und öffnet wieder von 01.01.2024 bis 06.02.2024 (17 Uhr). Nachweislich vertragslose Spieler können nach positiver Beurteilung durch den Senat 2 jedoch weiterhin bis zum Ende der Wintertransferperiode verpflichtet werden.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL