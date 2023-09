Wie der SV Stripfing/Weiden am heutigen Montagnachmittag vermeldet, hat der Aufsteiger der ADMIRAL 2. Liga zwei Spieler von Kooperationspartner FK Austria Wien verpflichtet: Die jeweils 20-jährigen Stürmer Silva Kani und Romeo Vucic. Siehe auch Sommer-Transfers.

Verfügt bereits über Erfahrung in der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga mit gesamt 43 Einsätzen: Stürmer Romeo Vucic.

Kani & Vucic bereits für Austria Wien in Bundesliga im Einsatz

Silva Kani (geb: 15.05.2003), 20-jähriger Sommer-Neuzugang des ADMIRAL Bundesligisten FK Austria Wien, sowie der gleichaltrige Romeo Vucic stehen dem SV Stripfing/Weiden ab sofort als Kooperationsspieler zur Verfügung. Darauf verständigten sich die beiden Klubs bereits am vergangenen Freitag.

Silva Kani war vor seinem Wechsel zur Wiener Austria bei Bnei Yehuda in Isreal unter Vertrag, dort war der Linksfuß auch bereits in der U19 im Einsatz. In der laufenden ADMIRAL Bundesliga-Saison kam der 1,88 Meter große Mittelstürmer mit Wurzeln im Togo zu 4 Einsätzen im Oberhaus und konnte dabei eine Torvorlage verzeichnen.

Romeo Vucic (geb.: 30.01.2003 in Wien) durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften des FK Austria Wien und kam bisher auf 19 Einsätze (1 Tor) in der ADMIRAL Bundesliga sowie 24 EInsätze (3 Tore) in der ADMIRAL 2. Liga. Jugendvereine: SK Rapid und FK Austria Wien. Romeo Vucic ist der Sohn von Novak Vucic (Trainer USC Markersdorf).

Fotocredit: FK Austria Wien