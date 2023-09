Er ist gebürtiger Grazer und längst ein Gesicht des GAK 1902, in dessen Jugend er spielte und seit 4 Jahren in der Profi-Mannschaft: Benjamin Rosenberger. Der 100 Pflichtpartien für die Rotjacken absolvierte und sich ausgerechnet in seinem Jubiläumsspiel eine Schulterverletzung zuzog und nun länger ausfallen wird.

Schulterluxation mit Bänderriss

Es war die 77. Minute in Runde 5 am Sonntagmorgen, des 27. August, beim Auswärtsspiel des GAK 1902 in Lafnitz. Beim Stand von 1:0 für die Gastgeber (Endstand nach einer turbulenten Schlussviertelstunde 4:19 ging es nicht mehr weiter für Benjamin Rosenberger. Wie sich inzwischen herausstellt erlitt der 27-jährige Außenspieler eine Schulterluxation mit Bänderriss und fällt für mehrere Wochen aus.

Die Nr. 27 der Rotjacken fehlte bereits zuletzt im Heimspiel gegen die SV Guntamatic Ried (1:0). Der beidfüßige Routinier hat Vertrag beim Vizemeister bis Juni 2025. Die letzte Vertragsverlängerung war heuer im Mai.

Stefanon & Graf wieder im Training

Weiter vermeldet der Klub, dass Sommer-Neuzugang Jan Stefanon (der 24-jährige Hohenemser kam von Austria Lustenau) nach seinem Bänderriss wieder ins Mannschaftstraining einstieg und der 29-jährige Abwehrspieler Lukas Graf nach seinem Kreuzbandriss individuell trainiert.

Benjamin #Rosenberger erlitt in Lafnitz eine Schulterluxation mit Bänderriss mit einer geplanten Ausfallzeit von ca. 8 Wochen. 🤕 Alles Gute, Benji!



Jan #Stefanon hingegen startet wieder ins Mannschaftstraining, Lukas Graf trainiert wieder individuell! 💪🏻 #grazerak #LigaZwa pic.twitter.com/K0l1CDACCu — GAK 1902 (@grazerak) September 4, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at