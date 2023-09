Es geht Schlag auf Schlag bei der SKU Amstetten. Nur einen Tag nach der Entlassung von Trainer Jochen Fallmann präsentiert an im Lager der Niederösterreicher einen neuen Cheftrainer. Patrick Enengl übernimmt das Traineramt beim Zweitligisten. Unmittelbar nach der Trennung von Jochen Fallmann kann der SKU Ertl Glas Amstetten mit Patrick Enengl prompt einen neuen Cheftrainer präsentieren. Nach Stationen in der U15, U16 und U18 der Akademie OÖ heuerte der 29-Jährige letztes Jahr im Sommer als Cheftrainer der LASK Amateure OÖ an und holte in seiner Premierensaison direkt den 2. Platz, nur 3 Punkte hinter dem DSV Leoben.



Der in Zeillern wohnhafte Patrick Enengl unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2026.



Vorstand des SKU Ertl Glas Amstetten:

„Wir sind sehr froh, dass wir mit Patrick Enengl einen jungen und zielstrebigen Trainer aus unserer Region verpflichten konnten. Er hat in der vergangenen Saison in der Regionalliga Mitte bereits seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige Mann für uns ist und wünschen Patrick natürlich alles Gute und einen guten Start in Amstetten!“



Patrick Enengl:

„Zuerst möchte ich mich beim LASK bedanken. Einerseits für das Ermöglichen dieses Karriereschrittes und andererseits für die vielen Erfahrungen, die ich die letzten 6,5 Jahren in Linz sammeln durfte. Nun freue ich mich unheimlich auf die Rückkehr in meine Heimat und brenne auf die neue Aufgabe beim SKU. Nach hervorragenden Gesprächen mit den Verantwortlichen des Vereins bin ich überzeugt, dass wir zeitnah den Turnaround schaffen und hoffentlich bald gemeinsame Erfolge feiern können.“



Wir heissen unseren neuen Cheftrainer ganz herzlich willkommen beim SKU Ertl Glas Amstetten und wünschen viel Erfolg.

Foto: SKU Amstetten