Endlich ist unser 4 Knipser Gewinnspiel auch in Österreich angekommen. Nimm an unserem kostenlosen Tippspiel teil, mit der Chance, einen Jackpot von 15.000€ zu gewinnen. Liegst du bei den ersten Torschützen in vier vorgegebenen Bundesliga-Partien richtig, hast du gewonnen.

Was muss ich wissen?

Ist die Teilnahme kostenlos? Ja, die Teilnahme am 4 Knipser Gewinnspiel ist kostenlos. Voraussetzung für die Teilnahme ist lediglich, dass du ein:e registrierte Kund:in bei Betway bist und bereits auf dein Konto eingezahlt hast.

Wie kann ich teilnehmen? Melde dich auf deinem Betway-Konto an und wähle deine favorisierten Torschützen in vier vorgegebenen Spielen aus.

Was kann ich gewinnen? Du kannst pro Spieltag mit vier vorgegebenen Spielen der deutschen Bundesliga einen Jackpot von 15.000€ gewinnen. Sollten mehrere Teilnehmer:innen korrekt tippen, wird der Gewinn unter diesen Teilnehmern:innen gleichmäßig aufgeteilt.

Welche Spiele werden zum Auftakt des 4 Knipser Gewinnspiels angeboten?

Zum Start des 4 Knipser Gewinnspiels hat Betway folgende Spiele des 4. Spieltags ausgewählt:

Freitag, 20:30 Uhr: FC Bayern - Leverkusen

Samstag, 15:30 Uhr: Freiburg - Dortmund

Samstag, 15:30 Uhr: Wolfsburg - Union

Samstag, 15:30 Uhr: Mainz – Stuttgart

Kann ich mehr als einmal teilnehmen?

Nein, du kannst pro Spieltag und pro Konto nur einmal teilnehmen.

Wann muss ich meine Tipps abgeben?

Deine Tipps musst du bis zum Anstoß der ersten Partie abgeben. Da die erste Partie am 4. Spieltag des 4 Knipser Gewinnspiels am Freitag, um 20:30 Uhr, angepfiffen wird, musst du deine Tipps für alle vier Partien bis 20:30 Uhr am besagten Freitag abgegeben haben.

Kann ich meine Tipps später noch ändern?

Sobald du deine Tipps abgegeben hast, kannst du sie nicht mehr ändern.

Für welche Wettbewerbe kann ich meine 4 Knipser Tipps abgeben?

Das 4 Knipser Gewinnspiel bieten wir fast ausschließlich für die deutsche Bundesliga an. Ausnahmen sind beispielsweise Länderspielpaarungen.

Kann ich die vier Partien, auf die ich wetten möchte, selbst auswählen?

Nein, die vier Partien werden pro Spieltag von Betway ausgewählt.

Was gilt, wenn eine Partie verschoben oder abgesagt wird?

Falls ein Spiel verschoben wird, bleibt die Auswahl bestehen, solange das Spiel innerhalb von 48 Stunden nach dem ursprünglich angesetzten Spielbeginn gespielt wird. Wird das Spiel nicht innerhalb der 48 Stunden Zeitspanne gespielt, wird die Runde storniert.

Was passiert, wenn das erste Tor ein Eigentor wird?

Die regulären Regeln zum ersten Torschützen gelten. Wenn das erste Tor ein Eigentor ist, dann zählt das zweite Tor für die Aktion. Wenn kein weiteres Tor mehr fällt oder das Spiel 0:0 endet, dann gilt: Kein Torschütze bei dieser Partie für das 4 Knipser Gewinnspiel.

Wer kann am Gewinnspiel teilnehmen?

Das 4 Knipser Tippspiel gilt nur für registrierte Kund:innen, die bereits auf ein aktives Betway-Konto eingezahlt haben. Die Teilnahmeberechtigung ist davon abhängig, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von Betway akzeptiert und eingehalten werden.





So einfach ist das Tippen bei unserem 4 Knipser Gewinnspiel

Nach Registrierung siehst du die 4 Spieloptionen und kannst dir alle potenziellen Torschützen anzeigen lassen.

Einfach Torschützen für die 4 Partien auswählen.

Tipp abgeben und zusätzlich kannst du deine Voraussagen auch deinem Wettschein hinzufügen.

