Im Rahmen der 8. Runde der ADMIRAL 2. Liga gastiert der Floridsdorfer Athletiksport-Club am kommenden Freitag beim DSV Leoben GGMT Revolution. Nach den zwei Heimsiegen in Folge, will der FAC seine Serie auch in der Steiermark ausbauen.

Am kommenden Freitag (18:10 Uhr, im Live-Ticker auf ligaporta.at) wartet auf den Floridsdorfer Athletiksport-Club das vierte Gastspiel der Saison beim DSV Leoben GGMT Revolution. Für Rückenwind sollen die beiden Heimsiege gegen den FC Liefering und dem FC Flyeralarm Admira sorgen. Gegen die Gäste aus der Südstadt konnten die Floridsdorfer einen 0:1-Rückstand drehen und gingen nach fulminanten 90 Minuten mit 3:2 als Sieger vom Platz.

Eine Mannschaftsleistung die auch FAC-Torhüter Simon Spari als besonders empfunden hat: „Ausschlaggebend war, dass wir keine Sekunde daran gezweifelt haben, dass wir das Spiel gewinnen können. Wir haben eine sehr gute Intensität an den Tag gelegt und das, obwohl wir die ersten 15 Minuten leider regelrecht verschlafen haben. So haben wir uns in die Partie reinkämpfen müssen. Der Weckruf in der zweiten Spielhälfte (2:2) hat uns dann gezeigt, dass wir wieder mehr für das Spiel machen müssen und nach dem erlösenden 3:2-Führungstreffer haben wir einfach alles wegverteidigt. Kampfgeist und Teamgefüge haben dieses hitzige Spiel entschieden, denn fußballerisch war es im Vergleich zu den vorherigen Runden nicht unsere beste Leistung. Aber wir haben über das Kollektiv gewonnen und die Punkte am Ende sind das, was zählt.“

Der DSV Leoben erwischte nach seinem Aufstieg aus der Regionalliga in die ADMIRAL 2. Liga einen perfekten Start in die neue Saison. Drei Siege in Folge konnte die Mannschaft vom damaligen Trainer Carsten Jancker einfahren, ehe sie nun trotz eines Trainerwechsels vier Niederlagen in Folge hinnehmen mussten. Nun fordert der FAC in einem Premierenduell die auf Platz zehn liegenden Steirer und Cheftrainer Rene Poms. Denn es ist das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften in deren Vereinsgeschichte.

FAC-Cheftrainer Mitja Mörec erwartet von seiner Mannschaft im Aufeinandertreffen mit dem DSV Leoben dieselbe Einstellung wie in der vergangenen Woche: „Auch wenn der DSV in den letzten Spielen keine Punkte geholt hat, erwartet uns eine sehr schwierige Aufgabe. Wenn man auf ihren Kader blickt, haben sie sehr gute Spieler und auch große Namen mit viel Qualität und Erfahrung in ihren Reihen. Sie sind vielleicht aktuell in einem Negativlauf, aber sie werden alles versuchen, um wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Die letzten Spiele haben sie zwar verloren, hatten aber das Glück auch nicht immer auf ihrer Seite. Sie konnten sich viele Chancen erarbeiten und haben gut gespielt. Daher erwarte ich mir ein Duell mit vielen Zuschauern in dem wir wieder von Beginn an voll konzentriert da sein müssen und versuchen, unser bestmögliches Spiel zu zeigen.“

„Wir müssen genau so motiviert und engagiert auftreten wie in der letzten Partie und trotzdem eine bessere Fußballerische Note in das Spiel bringen“, so Simon Spari zum kommenden Premierenduell mit den Steirern.“

