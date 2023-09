Obwohl der FC Liefering in der laufenden ADMIRAL 2. Liga-Saison zuletzt 4 Spiele en suite sieglos blieb, reisen die Jungbullen in Runde 8 zuversichtlich zum favorisierten Spitzenreiter GAK 1902 (Samstag, 14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Mut macht den Salzburgern zum Ende der für sie "englischen Woche" vom Kader-Großteil von Cheftrainer Onur Cinel die überzeugende Leistung am Mittwoch in der UEFA Youth League beim 1:1-Achtungserfolg bei Benfica Lissabon.

Für Federico Crescenti (r.) und den FC Liefering gilt es allmählich mal wieder zu punkten, nachdem die Jungbullen zuletzt im freien Fall bis auf Rang 14 kamen.

Nach 2 Liga-Niederlagen Punktgewinn in Youth League als Mutmacher

Nachdem den Salzburgern auf nationaler Ebene in den vergangenen Wochen etwas das Glück gefehlt hatte (zuletzt eine 1:2-Heimniederlage gegen Aufsteiger SV Stripfing, und nur ein Punkt aus 4 Spielen), konnten die Jungbullen auf internationaler Ebene ein Ausrufezeichen setzen. An diese Leistung soll am Samstag gegen den amtierenden Vizemeister angeknüpft werden.