In der 8. Runde der Admiral 2. Liga gastiert die in der Fremde bisher noch sieglose SV Guntamatic Ried am Samstag, dem 23. September, auswärts bei Aufsteiger Schwarz-Weiß Bregenz mit dem dortigen ehemaligen Trainer der Innviertler, Andreas Heraf. Ankick ist zur besten Primetime um 20 Uhr - Ligaportal-Liveticker. Schiedsrichter ist Daniel Pfister.

Der beidfüßige, deutsche Mittelfeldspieler Nils Seufert (r.) kam im Juli vom deutschen 2. Ligisten SpVgg Greuther Fürth zur SV Guntamatic Ried und absolvierte bisher 5 Zweitliga-Einsätze für die Innviertler. Davon 4x in der Startelf. Dabei stehen ein Assist zu Buche beim 26-Jährigen, der im Nachwuchs bei den deutschen Traditionsklubs SV Waldhof Mannheim (2010-2011), 1.FC Kaiserslautern (2011-2015) ausgebildet wurde.

„Gegen Kapfenberg war es ein dominanter und reifer Auftritt von uns“

Die SV Guntamatic Ried siegte in der vergangenen Runde der Admiral 2. Liga zuhause gegen die Kapfenberger SV 1919 mit 2:0. Die Rieder Treffer erzielten der Ex-KSVer Mark Grosse (13.) und SVR-Abwehrchef Nikki Havenaar (73.). Die Innviertler sind mit 9 Punkten Tabellenzehnter.

„Gegen Kapfenberg war es ein dominanter und reifer Auftritt von uns“, betont der 26-jährige SVR-Mittelfeldspieler Nils Seufert. Der gebürtige Mannheimer weiter: „Wir haben keinen einzigen Schuss auf das Tor zugelassen und haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Es waren aufgrund der Chancen noch zu wenige Tore. Wir können aber mit der Leistung zufrieden sein.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Wir haben gegen Kapfenberg zu null gespielt und einen wichtigen Schritt in der Stabilisierung unseres Spiels gemacht. Auch nach dem 2:0 sind wir aggressiv geblieben und haben den Rhythmus bestimmt.“

„Bregenz spielt mit einer sehr simplen, aber hoch effizienten Spielweise"

Samstag-Gegner SW Bregenz war in der vergangenen Runde auswärts beim SK Sturm Graz II mit 2:0 erfolgreich. Für die Vorarlberger trafen Lukas Brückler (27.) und Murat Satin (55.). Der Aufsteiger nimmt mit 15 Punkten den 3. Tabellenplatz ein.

Nils Seufert: „Bregenz ist mit 15 Punkten sehr gut in die Meisterschaft gestartet. Gegen diese Mannschaft brauchen wir einen klaren Plan. Unser Ziel ist es, jetzt eine Serie zu starten. Wir wollen natürlich gegen jeden Gegner gewinnen. Damit das gelingt, müssen wir gut stehen und im Ballbesitz unser Spiel spielen.“

Maximilian Senft: „Bregenz spielt mit einer sehr simplen, aber hoch effizienten Spielweise. Diese gilt es einerseits zu neutralisieren und gleichzeitig ihre Verwundbarkeit auszunutzen. Wir haben Selbstvertrauen getankt und großen Hunger auf das Spiel."

Einsatz von Abwehrchef Nikki Havenaar fraglich

Personalsituation: Der etatmäßige Kapitän Marcel Ziegl führt seine Therapie in Deutschland fort. Matthias Gragger fehlt nach seinem Kreuzbandriss längerfristig, Nikki Havenaar ist fraglich.

Daten & Fakten

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Schwarz-Weiß Bregenz am 12. Juli 2013 in der 1. Runde des ÖFB-Cups aufeinander. Die Oberösterreicher siegten in Bregenz mit 4:0 (0:0).

Die SV Guntamatic Ried und SW Bregenz spielten bisher 18 Mal gegeneinander – 16 Mal in der Bundesliga (1999-2003) und 2 Mal im ÖFB-Cup (1998 und 2013). 10x siegte die SV Ried, 5x SW Bregenz, bei 3 Remis. Gesamt-Torverhältnis: 36:22 für die Innviertler.

Die Österreichische Fußball-Bundesliga hat die Runden 10-12 fixiert. 📅



⚫ Auswärts in Amstetten ➡️ Fr. 06.10. 18:10 Uhr

🟢 Dahoam gegen Vienna ➡️ Fr. 20.10. 18:10 Uhr

⚫ Dahoam gegen St. Pölten ➡️ So. 29.10. 10:30 Uhr#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/FycFbDtov0 — SV Ried 1912 (@svried1912) September 22, 2023

