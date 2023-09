Wieder verloren! Der DSV Leoben kassierte gegen den Floridsdorfer AC am Freitag in der 8. Runde in der ADMIRAL 2. Liga die 5. Niederlage in Serie. Am Ende setzte sich der FAC mit 4:0 am Monte Schlacko durch (Spielbericht). Nach dem Spiel melden sich DSV-Obmann Mario Bichler und FAC-Trainer Mitja Mörec zu Wort.

"Heute wurde uns gezeigt, wie bitter man fallen kann, wenn man ohnehin schon angenockt ist"

Mario Bichler (Obmann DSV Leoben):

"Aktuell ist es so, dass wir leider nicht in der Lage sind, bei Gegenwehr ein erfolgreiches Konzept anzuwenden. Wir sind zwei Mal hintereinander Meister in der letzten Runde geworden (Amateurfussball), die Region hat vorige Woche bewiesen, wozu wir im Stande sind (über 6000 Fans), aber heute wurde uns gezeigt wie bitter man fallen kann, wenn man ohnehin schon angenockt ist. Aufrichten, und hart weiter arbeiten. Jetzt sind natürlich echte DSV-Fans gefragt."

"Wir haben gewusst, dass Leoben in einer schwierigen Phase ist"

Mitja Mörec (Trainer FAC):

"Natürlich muss man mit so einem klaren Sieg zufrieden sein. Ich denke, dass meine Mannschaft auch verdient gewonnen hat. Wir haben gewusst, dass Leoben in einer schwierigen Phase ist. Das ist aber für einen Gegner nicht immer einfach. Die Jungs haben das heute sehr gut gemacht."

Foto: RIPU Sportfotos