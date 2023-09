Nach den fünf Niederlagen in Serie brodelt es beim erfolgsverwöhnten DSV Leoben. Nach der bitteren 0:4 Heimklatsche des Aufsteigers gegen den FAC (Spielbericht) zeigt sich Obmann Mario Bichler von einigen Fans enttäuscht und stellt dem "Fanklub Alte Garde" die Rute ins Fenster. Es sieht so aus, als ob die Mannschaft zukünftig ohne den Fanklub auskommen muss - der hat nämlich Stadionverbotund ist in Donawitz bis auf weiteres nicht mehr Willkommen!

Mario Bichler, Obmann DSV Leoben:

"Dieses Dilemma das heute sportlich geschehen ist, ist wie es ist. Wir sind mitten in einem Lernprozess, aber was wir als Verantwortliche euch immer treuen grün-weißen Fans versprechen können ist, dass wir niemals aufgeben (you'll never give up). Alle Mitglieder des Vereins Alten Garde sind bis auf Widerruf und solange der nötige Respekt nicht gegenüber jedem einzelnen Spieler wieder gezollt wird in Donawitz nicht mehr Willkommen. Ihnen soll ein Zitat von Eric Cantona ins Stammbuch geschrieben werden: 'Im Fußball geht es nur gemeinsam - und das nicht nur in Zeiten des Erfolgs - sondern viel eher in Zeiten des Misserfolgs. Momentan sind wir in der Kiste aber wir werden wieder aufstehen. Einige haben scheinbar vergessen, dass es Mission 2028 heisst und nicht Mission 2024."

Foto: RIPU