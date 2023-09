Der First Vienna FC 1894 traf am Samstagnachmittag in der 8. Runde der ADMIRAL 2. Liga auf den FC Dornbirn. Die Gastgeber konnten zuletzt mit 3 Siegen in Folge überzeugen und wollten auch dieses Mal 3 Punkte. Letztlich gab es vor mehr als 1000 Fans auf der Hohen Warte aber ein 0:0-Remis, mit dem die Vorarlberger wohl besser leben können.

Kelvin Boateng und die Vienna kamen gegen die Dornbirner Rothosen nicht über ein Remis hinaus

Ausgeglichene Partie

Die erste Halbzeit verlief weitgehend ausgeglichen, wobei beide Teams versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. In der 6. Minute wagte Christian Monschein von Vienna den ersten Abschluss auf das Tor, doch sein Versuch wurde sicher vom Gäste-Torhüter gehalten.

Die 10. Minute sah eine gefährliche Rechtsflanke von Dornbirn in Richtung Ramon De Andrade Souza, aber Noah Steiner konnte den Gegner erfolgreich abdrängen und verhinderte somit eine gefährliche Torchance. In der 20. Minute die beste Chance von Vienna bisher im Spiel. Neuzugang Christoph Monschein feuerte einen mächtigen Schuss aus großer Entfernung ab, der jedoch an die Latte klatschte und somit keine Führung für die Gastgeber bedeutete.

Die 23. Minute brachte auch auf der anderen Seite eine brauchbare Möglichkeit. Ramon De Andrade Souza köpfelte nach einer Freistoßflanke von Lars Nussbaumer in Richtung des Kastens von Armin Gremsl, dem Torhüter von Vienna. Gremsl parierte den Kopfball sicher im linken unteren Eck.

In der 27. Minute kam Vienna erneut gefährlich vor das Tor. Nach einer Chip-Flanke konnte David Peham aus rechter Position zum Abschluss kommen, aber der Torhüter von Dornbirn, Jakob Odehnal, verkürzte geschickt den Winkel, und der Schuss von Peham ging weit rechts am Tor vorbei.

In der 43. Minute zeigte Dornbirns William Rodrigues de Freitas eine wichtige Abwehraktion, als er eine Linksflanke kurz vor der Linie per Kopf zur Ecke klärte, die beinahe ins Tor gegangen wäre.

Die erste Halbzeit endete somit torlos, doch beide Teams zeigten viel Engagement und versprachen eine spannende zweite Halbzeit.

Vienna überlegen

Die zweite Halbzeit begann mit einem Versuch von Vienna in der 51. Minute. Ein Schuss von der Strafraumgrenze wurde jedoch abgefälscht und ging weit links am Tor vorbei, ohne den Gäste-Torhüter ernsthaft zu gefährden.

Es ist vorerst keine besonders attraktive zweite Spielhälfte, da die wenigen Torschüsse hauptsächlich aus der Distanz kamen, ohne zu gefährlichen Aktionen zu führen. In der 63. Minute gelang es den Gastgebern, sich gut über die Mitte zu kombinieren. Der eingewechselte Kelvin Owusu Boateng wurde jedoch fair vom Ball getrennt, bevor es zu einer gefährlichen Situation kommen konnte.

Während die Zeit in der zweiten Halbzeit fortschritt, ist Spiel auf Messers Schneide. Vienna erhöhte den Druck und war das bessere Team, obwohl es kaum gefährlich vor das Tor des Gegners schaffte. Dornbirn hingegen war seit dem Wiederanpfiff praktisch nicht mehr in der Offensive zu sehen.

Die Schlussphase des Spiels brach an, und obwohl Vienna das dominantere Team in der zweiten Halbzeit war, konnte es bisher keine entscheidenden Chancen kreieren. Das Spiel blieb torlos, und es schien, als ob ein Tor in dieser Partie entscheidend sein könnte. In der 88. Minute ist es beinahe so weit: Der eingewechselte Kerim Abazovic mit dem Kopfball nach einer Ecke, sein Versuch nach einem guten Laufweg geht aber rechts am Tor vorbei. Dann sogar Doppel-Riesenchance für die Vienna auf den Lucky Punch! Zuerst schießt Philipp Ochs außerhalb der Box an die Latte, der Nachschuss von Kelvin Owusu Boateng wird abgeblockt. Beinahe gelingt den Gästen dann noch der Lucky Punch, doch Goalie Gremsl holt den Ball mit einer starken Parade aus der Kreuzecke, ehe die Partie vorbei ist.

First Vienna FC - FC Dornbirn 0:0

Samstag, 23.09.2023 (14:30 Uhr), Hohe Warte Wien, Z: 1000, SR: Alexander Harkam

Gelbe Karten: Omerovic (10.) bzw. Souza (45.)

Startelf Vienna (4-4-2): Armin Gremsl, Noah Steiner, Christoph Monschein, Bernhard Luxbacher (K), David Peham, Philipp Ochs, Cedomir Bumbic, Marcel Tanzmayr, Anes Omerovic, Thomas Kreuzhuber, Jürgen Bauer.

Startelf FC Dornbirn (4-3-2-1): Jakob Odehnal - Dragan Marceta, Samuel Mischitz, Raul Marte, William Rodrigues de Freitas (K) - Gabriel Pereira Brilhante, Sebastian Santin, Lars Nussbaumer, Noah Bitsche, Misaki Sato - Ramon De Andrade Souza.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL