Nach dem Top-Spiel am Freitagabend zwischen dem vor der 9. Runde der ADMIRAL 2. Liga Zweiten SKN St. Pölten und Leader GAK 1902 folgt das nächste sogleich. Tags darauf am Samstag, den 30. September, zwischen dem bisherigen Vierten FAC und dem 1 Zähler besser postierten Überraschungs-Dritten SW Bregenz - 14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Durch die 1:3-Niederlage des SKN winkt sowohl den Vorarlbergern als auch Floridsdorfern Rang 2. Auf diesem lag die Heraf-Elf bereits über Nacht, würde ihn im Falle einer Niederlage allerdings an die Wiener verlieren. Alles zwar eine Momentaufnahme, doch dennoch verlockend.

Die Floridsdorfer wollen in der Liga ihre Siegesserie prolongieren, auf dem heimischen FAC-Platz weiter unbesiegt bleiben (3S, 1U; 10:4 Tore) und eine Reaktion auf die "Pokal-Pleite" in Amstetten liefern.

"Es war ein sehr unglückliches Ausscheiden"

Topspiel in der Hopfengasse an diesem letzten September-Tag 2023! Ein Duell, das Spannung garantiert. Den Viertplatzierten FAC und den auf Platz 3 liegenden Schwarz-Weiss Bregenz trennt aktuell nur ein einziger Punkt in der Tabelle. Auch das Torverhältnis von +8 ist bei Beiden ident. Somit kann man wohl eine Begegnung auf Augenhöhe erwarten.

Die Floridsdorfer möchten ihre Serie von 3 Liga-Siegen in Folge weiter ausbauen und ihre starke Form beibehalten. Einen Dämpfer gab es allerdings für die Mannschaft von Cheftrainer Mitja Mörec in den letzten Tagen trotzdem. Mit einer 0:1-Niederlage im Mostviertel musst man sich nach 120-Minuten dem Liga-Letzten SKU Ertl Glas Amstetten in der 2. Runde des UNIQA ÖFB-Cups geschlagen geben und konnte den Achtelfinaleinzug vom Vorjahr nicht wiederholen.

FAC-Co-Trainer Gerald Linshalm möchte die Leistung des Teams aber nicht schlecht reden: „Wir haben das Spiel bereits ein zweites Mal gesehen und genau analysiert. Es war ein sehr unglückliches Ausscheiden. Wir waren wieder richtig gut im Spiel, wusste aber im Vorhinein, dass Amstetten eine Mannschaft hat, die von den Punkten in der Tabelle unter ihrem Wert geschlagen wird und sie die letzten Spiele teilweise mit Pech verloren haben.

Dementsprechend waren wir auf einen harten Cup-Fight eingestellt. Wir hatten genug Chancen um nach 90 Minuten als Sieger vom Platz zu gehen. Doch haben wir diese nicht genutzt und nicht konsequent zu Ende gespielt.“

Es war bewerbsübergreifend erst die zweite Saisonniederlage der Blau-Weißen, welche bis auf eine Niederlage gegen den SKN St. Pölten weiterhin auf eine bis dato erfolgreiche Hinrunde in der ADMIRAL 2. Liga blicken. Dublizität der Geschehnisse: Auch der kommende Gegner aus Vorarlberg ist bereits nicht mehr im UNIQA ÖFB-Cup vertreten. Der Aufsteiger aus dem Ländle schied sogar bereits in der 1. Runde im Juli aus und verlor mit 0:2 beim Tiroler Drittligisten SC Imst. Deshalb hatten die Gäste ihr letztes Pflichtspiel vergangenen Samstag und somit 4 Erholungstage mehr als der FAC.

„Natürlich ist Bregenz ausgeruhter als wir es sind, aber..."

„Natürlich ist Bregenz ausgeruhter als wir es sind, aber wir haben eine Profimannschaft und zwei Tage Zeit, um uns zu regenerieren. Daher bin ich mir sicher, dass alle Spieler am Samstag wieder topfit für das Spiel sein werden“, so Gerald Linshalm (Foto).

Auf den FAC wartet an diesem letzten September-Samstag definitiv ein hartes Stück Arbeit, bei der die Konsequenz in der Offensive eine essenzielle Rolle spielen wird. Die Vorarlberger-Defensive präsentierte sich in den letzten Runden stark und kassierte mit 6 Toren die wenigsten in der gesamten Liga.

Der 42-jährige Gerald Linshalm ist sich der Defensivstärke der Gäste bewusst: „Bregenz hat eine kompakte Mannschaft, die sehr diszipliniert und geschlossen verteidigt. Aber auch in der Offensive können sie durch schnelle Umschaltsituationen und ihre individuellen Qualitäten immer wieder gefährlich werden. Auf das müssen wir uns einstellen, aber wenn wir unseren Plan zu 100% umsetzen, sind wir überzeugt davon, dass wir auch am Samstag als Sieger vom Platz gehen werden und unsere starke Heimspielserie fortsetzen können!“

Keine 24 Stunden mehr bis zum morgigen Duell gegen Schwarz-Weiss Bregenz❗️☝🏻#Wirfürden21 pic.twitter.com/AlnQtv9QY7 — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) September 29, 2023