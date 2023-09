Es geht langsam auf keine "Horn-Haut" mehr, diese Diskrepanz des SV Horn in punkto Heim- und Auswärtsspiel-Bilanz. Zuhause in der Sparkasse Horn Arena eine wahre Macht, ja die Spielstätte einer Festung gleich (makellose Ausbeute von 4 Siegen aus 4 Spielen, inkl. 11:1 Tore). Doch in der Fremde der Fluch: 5 Partien = 5 Niederlagen bei 3:14-Toren. Die Up and downs Woche für Woche gehen weiter. Nach dem höchsten Saisonsieg vergangenen Sonntagmorgen mit 4:0 über den SK Sturm Graz II folgte am gestrigen Freitagabend mit der 0:5-Klatsche bei der haushoch überlegenen SV Guntamatic Ried die höchste Saison-Niederlage.

Beim 2:0-Heimerfolg in der U21-EM-Qualifikation mit Österreich vs. Bosnien-Herzegowina (2:0) am 12. September 2023 an gleicher Wirkungsstädte in der Rieder Innviertel Arena war ÖFB-U21-Teamtorhüter Nikolas Polster nicht zu bezwingen, anders gestern Abend mit seiner Vereins-Mannschaft, mit der der ehemalige Nachwuchstorhüter des SK Rapid Wien einen "gebrauchten Freitag" erlebte.

Polster: "Ich kann es eigentlich nicht erklären"

Dazu bereits das Uniqa-ÖFB-Cup-Aus in Runde 1 am 22. Juli mit 2:3 n.V. beim unterklassigen SV Leobendorf, natürlich auch auswärts. In Ried war an diesem - aus Sicht der Waldviertler - "gebrauchten" 29. September 2023 der Rückenwind aus dem Kantersieg gegen die Jungblackies schnell verflogen, fegten die Innviertler über den letztjährigen Hinrunden-Meister der ADMIRAL 2. Liga hinweg. Deren Cheftrainer Riederer nach dem Match bei den Riedern (Nomen est omen...) ebensoschnell und mit betretener Miene in den Katakomben verschwunden war, wie die Spieler.

Ausnahme: Torhüter-Talent Nikolas Polster. Der 21-jährige LASK-Leihspieler der Niederösterreicher ließ sich zwar auch das ein und andere Mal von seinen Vorderleuten anstecken, war insgesamt betrachtet jedoch noch der beste Gäste-Spieler. Und das bei einer 0:5-Niederlage, was auch eine Aussagekraft über die Geschehnisse dieser Partie in Runde 9 hat. Der Youngster verhinderte gegen allein vor ihm auftauchende Rieder (frag nach bei den eingewechselten Beganovic, Diomondie & Wohlmuth...) eine höhere Niederlage.

Der 1,88 Meter große ÖFB-U21-Teamtorhüter und aus der Jugend des SK Rapid Wien stammende Schlussmann bewies nach der Niederlage Größe und stellte sich in der Mixedzone Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann.

Ligaportal: Wie erklärst Du Dir die Diskrepanz zwischen makelloser Heimbilanz und noch keinem Punkt auswärtst?

Nikolas Polster: Da bin ich überfragt. Ich kann es eigentlich nicht erklären und weiß nicht, warum es daheim so gut läuft und auswärts nicht. Ich glaube, dass wir daheim einfach spielfreudiger sind, viel mehr die Bälle fordern, viel mehr miteinander coachen. Viel mehr Spass am Fußball haben und uns nicht von irgendwas anderem ablenken lassen. Das funktioniert auswärts nicht.

Ligaportal: Nach dem 4:0-Heimsieg über den SK Sturm Graz II dürftet ihr doch mit breiter Brust gekommen sein. Und dann gleich die ersten beiden Gegentore und genau genommen fast alle, die Geschenke für den Gegner waren, oder?

Nikolas Polster: Wir wußten, dass sie gute Standards treten, dabei gefährlich sind und große Spieler haben. Wenn wir dann trotzdem zwei Tore nach Standards bekommen, ist es schon - wie gesagt - leichtfertig hergegeben. Da müssen wir das klüger fertig spielen."

"Wollen bei den ersten 8 mitspielen können"

Ligaportal: Ihr seid jetzt nachwievor im Tabellenmittelfeld, wo alles eng zusammen ist. Der Weg in die obere Hälfte ebenso nah wie nach unten. Wie lauten die Ziele im Herbst?

Nikolas Polster: Wir wollen uns wieder oben festsetzen und Punkte machen. Dass wir bei den ersten 8 mitspielen können und mit den hinteren Tabellenrängen nichts zu tun haben wollen.

Ligaportal: Du zählst zu dieser seit Jahren geltenden Garde der Torwart-Talente-Tradition beim LASK, warst in der Vorsaison ausgeliehen an Vorwärts Steyr und bist es in der laufenden Spielzeit an den SV Horn. Wie läuft da der Kontakt zum LASK und wie lauten Deine persönlichen Ziele?

Nikolas Polster: Mein Ziel ist es, wenn ich zum LASK zurückkomme, dass ich dann auch 1. Bundesliga spiele. Ich habe einen sehr guten Kontakt mit dem Tormann-Trainer (Anm.: Philip Großalber) und den Verantwortlichen vom LASK.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at