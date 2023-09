Nach Stotterstart hat die SV Guntamatic Ried den Turn-Around geschafft und begibt sich in der ADMIRAL 2. Liga auf die "Überholspur". Standen in den ersten 3 Runden nur 2 Zähler zu Buche, resultieren aus den vergangenen 6 beachtliche 11 Punkte. Und beim mit 5:0 höchsten Saisonsieg über den überforderten, auswärtsschwachen SV Horn belohnten sich die Innviertler auch endlich mal für ihr Investment, sind seit 3 Runden unbesiegt (2S, 1U). Zuhause sowieso, wo die Innviertel Arena wieder einer uneinnehmbaren Festung gleicht. Die jüngsten 3 Heimspiele außerdem zu Null. Was meint SVR-Cheftrainer Maximilian Senft?

Immer weiter und nach vorn...! Die Rieder Richtung stimmt bei Cheftrainer Maximilian Senft, dem 34-jährigen Wiener, und seiner im Sommer neuformierten Mannschaft, bei der die Mechanismen sukzessive greifen. Vor allem die defensive Stabilität. Und vorn präsentierten sich Grosse & Co gegen den SV Horn in Torlaune.

"Die ersten 20 Minuten hatten wir Chancen im Minutentakt"

Maximilian Senft (Cheftrainer SV Guntamatic Ried) über...

...das Spiel: "Die ersten 20 Minuten hatten wir Chancen im Minutentakt und sind verdient 2:0 in Führung und in die Pause gegangen. Auch die 2. Halbzeit war sehr souverän. Wir sind froh und glücklich, dass wir einen so klaren Sieg einfahren konnten."

...2 Tore nach Cornerbällen und ob Sonderlob für Standard-Experten aus Trainer-Staff: "Ein Sonderlob gibt es für den gesamten Betreuerstab. Weil wir extrem hungrige Mitarbeiter haben. Egal, ob es die physische Abteilung ist oder unser Athletik-Trainer. Oder ob es der Hubsi (Anm.: Tormann-Trainer Hubert Auer), der aktuell die Standards macht. Ob es meine Co-Trainer Mark (Anm.: McCormick) oder Edi (Anm.: Eduard Buxmann) Das gesamte Betreuerteam arbeitet sehr viel und sehr hart. Dementsprechend freue ich mich auch für sie, dass sich diese Arbeit im Ergebnis ausdrückt."

...welcher Fingerzeug der souveräne Sieg für kommenden Wochen ist, greift ihr an und wie weit greifen Automatismen: "Ich glaube, dass die letzten 3 Spiele mit 7 Punkten eine klare Tendenz in die richtige Richtung zeigen. An den Chancen hat es ja auch vorher nicht gelegen, sondern an der Chancenverwertung. Ich war davor auch schon mit den Leistungen über große Teile zufrieden, mit den Ergebnissen nicht. Jetzt stimmen die Ergebnisse und gilt es, dass das bestehen bleibt und wir nächste Woche (Anm.: Freitag, Auswärtsspiel in Amstetten) nachlegen."

...Aussage von Vorstand Wolfgang Fiala bis Winterpause 30 Punkte zu haben: "Die Aussage war im Kontext zu sehen. Wenn man im Frühjahr eine Chance auf den Titel haben will. Ich hätte auch gern die 30 Punkte, doch konzentriere mich erstmal auf die nächste Partie und die wollen wir auch gewinnen. Und dass wir Woche für Woche unsere Punkte sammeln."

"3 Liga-Spiele mit 7 Punkten sind erstmal gute Tendenz"

...ob Neuzugang Eza bei Halbzeit in Kabine blieb, weil gelb-rot gefährdet: "Es wird aktuell in Ried sehr viel diskutiert über Aufstellungen, Ein- und Auswechslungen. So wie es bei jeder Aus- und Einwechslung ist, gibt es mehrere Faktoren und Gründe. Einer von diesen mehreren Gründen ist dann auch die gelbe Karte. Dazu spielen taktische und athletische Überlegungen mit rein."

...ob der "Knopf aufgegangen" ist: "Ich habe den Spielern vor dem Match gesagt, dass das mit dem Knopf aufgehen meiner Meinung nach auch etwas Aberglaube ist. Harte Arbeit belohnt sich einfach mit der Zeit. Mal drückt sich das schneller aus, mal nicht so schnell. Ich war durchgehend davon überzeugt, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Jetzt sind 3 Liga-Spiele mit 7 Punkten erstmal eine gute Tendenz. Jetzt gilt es in Amstetten nachzulegen, die sich auch grad gut entwickeln."

...Update zum Genesungsprozeß des verletzten, etatmäßigen Kapitäns Marcel Ziegl (Anm.: aktuell auf Reha in Deutschland): "Bei Marcel Ziegl ist es so, dass er noch nicht auf den Trainingsplatz kann. Seine Verletzung stellt sich sehr zäh und langwierig dar. Deswegen gibt es derzeit auch kein Update, wann er zurückkommt."

