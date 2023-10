Die Formkurve der SV Guntamatic Ried zeigt nach oben, was sich auch in der Tabelle niederschlägt. Die Innviertler auf der Überholspur. Anders Amstetten! Die Mostviertler hängen auf dem letzten Platz fest, haben nach 9 Runden in der ADMIRAL 2. Liga gerade mal einen kärglichen Zähler. Um dennoch nicht zu unterschätzen sind, denn die Mostviertler überraschten im Uniqa-ÖFB-Cup mit dem 1:0-Sieg gegen den FAC und damit Achtelfinal-Aufstieg (Gegner SK Rapid, 1.11.). Das Spiel der 10. Runde in Amstetten gegen die Innviertler wird am Freitag um 18:10 Uhr angepfiffen - Ligaportal-Liveticker.

Übernimmt in Abwesenheit des verletzten Marcel Ziegl die Kapitänsbinde: Philipp Pomer. Der 26-jährige Wiener stand bisher in 8 Zweitliga-Saison-Partien in der Startelf, fehlte nach Zahn-OP lediglich auswärts gegen Aufsteiger SV Stripfing. Die Nr. 17 der Rieder wartet in dieser Saison noch auf den ersten Treffer und Assist.

"Anspruch der SV Guntamatic Ried in diesem Spiel gerecht geworden"

Die SV Guntamatic Ried siegte in der vergangenen Runde der Admiral 2. Liga zuhause gegen den SV Horn klar mit 5:0. Die Treffer erzielten Nikki Havenaar (20.), Mark Grosse (23., 78.), Oliver Steurer (59.) und Belmin Beganovic (83.). Ried ist mit 13 Punkten Tabellenneunter.

SVR-Außenspieler Philipp Pomer: „Wir haben gegen Horn wirklich sehr gut gespielt, haben unsere Identität und Spielweise auf den Platz gebracht und verdient gewonnen. Dem Anspruch der SV Guntamatic Ried sind wir in diesem Spiel gerecht geworden. Wir haben uns das jede Woche so vorgenommen. Es war sehr schön, dass es in diesem Spiel jetzt geklappt hat.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Die Unterstützung unserer Fans gegen Horn hat uns geholfen, den Dosenöffner zu erzwingen. Wir wollten gegen Horn die vollen PS auf den Platz bringen und haben uns selbst sehr souverän bewiesen, was wir draufhaben. Das Spiel zu null zu beenden, ist uns sehr wichtig gewesen."

Schlusslicht SKU Amstetten unterlag in der vergangenen Runde im Kellerduell nach Führung noch mit 2:3 beim Vorletzten SK Sturm Graz II mit 2:3. Für Amstetten trafen Matteo Bignetti (51.) und Marco Kadlec (64.).

"Unser Hunger auf Siege ist riesig"

„Ich erwarte mir mit Amstetten einen Gegner, der auch spielen und aggressiv pressen will. Wir bereiten uns wieder bestmöglich auf dieses Spiel vor“, sagt Philipp Pomer. „Amstetten ist besser, als es der Tabellenplatz aussagt. Wir wollen auch in Amstetten wieder unsere Identität auf den Platz bringen und werden ganz klar auf drei Punkte spielen.“

„Amstetten hat eine Achterbahnwoche hinter sich und wird versuchen sich aufzubäumen. Wir haben einen klaren Plan, wie wir das Spiel taktisch und vor allem emotional bestreiten wollen. Unser Hunger auf Siege ist riesig“, so Maximilian Senft.

Zur Personalsituation: Marcel Ziegl geht in die nächste Phase seiner Therapie in Deutschland. Matthias Gragger ist für längere Zeit in der Reha. Kurzfristig fraglich sind Belmin Beganovic und Arjan Malic.

SV Ried noch unbesiegt gegen SKU Amstetten

In der Meisterschaft trafen die SV Guntamatic Ried und SKU Amstetten zuletzt in der 19. Runde der 2. Liga-Saison 2019/20 am 8. März 2020 in Amstetten aufeinander. Die Innviertler siegten mit 2:1.

Gesamt gab es zwischen beiden Klubs 4 Duelle in der 2. Liga (2018-2020). 3 Mal siegte die SV Ried, dazu gab es ein Remis. Gesamt-Tordifferenz 9:3 für SVR.

20 Jahre unser Stadion! ⚫️🟢🏟️

Beim Spiel gegen die Vienna am 20. Oktober um 18:10 Uhr feiern wir Jubiläum! 🍾

Am 19.10.2003 wurde unser Stadion mit einem 1:0 Sieg gegen Lustenau eröffnet.

Beim Spiel gegen die Vienna erwarten euch daher einige Jubiläums-Specials! pic.twitter.com/9nxZPJlXtz — SV Ried 1912 (@svried1912) October 4, 2023

