Wenn der FC Liefering und FC Flyeralarm Admira Wacker in der finalen Partie der 10. Runde der ADMIRAL 2. Liga am Sonntagmorgen (ab 10:30 Uhr Ligaportal-Liveticker) aufeinandertreffen, ist es ein Duell zweier Teams, deren letzter Liga-Dreier schon 5 bzw. 4 Spiele zurückliegt. Beide folglich seit Wochen in der Tabelle abgefallen, hoffen vor der länderspielbedingten 2. Liga-Pause auf den Turnaround, was auch ein psychologischen Effekt hat. Letzteren erhoffen sich die Jungbullen um Cheftrainer Onur Cinel (Foto) resultierend aus dem Triumph in der UEFA Youth League unter der Woche auch für kommenden Sonntag.

„Kollektive Super-Leistung" in Youth League

5:2 – so lautete der Endstand der Begegnung mit Real Sociedad in der UEFA Youth League am vergangenen Dienstag, bei dem die Jungbullen eine wahre Leistungsexplosion an den Tag gelegt hatten. Trainer Onur Cinel lobte nach der Partie sowohl die „kollektive Super-Leistung“ als auch die „Art und Weise, wie wir Fußball spielen.“ Es bleibt einzig der Wunsch, „den Übergang zu einer Männermannschaft“ zu schaffen.

Der erste Schritt in diese Richtung soll am Sonntag gegen die Pratl-Elf aus der Südstadt erfolgen. Vergangene Saison schafften die Niederösterreicher in der letzten Runde im „Endspiel“ gegen Vorwärts Steyr gerade noch den Klassenerhalt. Der Start in die heurige Spielzeit ist den Panthern aber geglückt – mit drei Siegen, vier Unentschieden und zwei Niederlagen befindet sich die Mannschaft mit 13 Punkten auf dem soliden siebenten Tabellenplatz.



Mit dem 2:2 gegen DSV Leoben am letzten #LigaZwa-Spieltag und dem überragenden 5:2-Sieg gegen Real Sociedad im Rücken soll die positive Formkurve der Lieferinger am Sonntag weiter nach oben zeigen und die euphorische Stimmung im Team mitgenommen werden.

„Wollen gute Gefühl und Energie aus UEFA Youth League-Spiel ins Match gegen Admira mitnehmen"

FC Liefering-Coach Onur Cinel: „Wir wollen natürlich das gute Gefühl und die Energie aus dem erfolgreichen UEFA Youth League-Spiel ins Match gegen die Admira mitnehmen. Zuletzt waren wir ja gerade in der 1. Hälfte oft nicht ganz im Spiel und konnten uns dann steigern. Dieses Mal wollen wir von der 1. Minute an eine starke Partie abliefern und das abrufen, was wir uns im Vorfeld vorgenommen haben.“

FAIRPLAY AKTIONSWOCHEN 2023

Der FC Liefering engagiert sich in den Aktionswochen gegen Extremismus und für eine vielfältige und offene Gesellschaft, in der Hass und Hetze keinen Platz haben.

#KeinHass #NoHate

Wir dürfen menschenfeindlichem Gedankengut, Hass und Hetze keinen Platz geben, weder am Fußballfeld noch auf den Tribünen oder außerhalb des Stadions. Jeder ist dazu aufgerufen, sich für eine vielfältige und offene Fußballkultur einzusetzen, in der sich alle trotz ihrer Unterschiede willkommen fühlen und niemand Angst vor Diskriminierung und Ausgrenzung haben muss.

#VielfaltImSport

Jeder Mensch ist verschieden – aber an Rechten gleich. Menschen unterscheiden sich – in ihrem Aussehen oder Geschlecht, ihrer Religion oder (sozialen) Herkunft, in ihren körperlichen Fähigkeiten, wen sie lieben oder wo sie geboren sind. Menschenfeindliches Gedankengut richtet sich gegen Einzelpersonen und Gruppen, die abgewertet werden.

#fairplay Aktionswochen

Zum 24. Mal finden im Oktober die fairplay Aktionswochen im Fußball statt. Heuer widmen sich diese schwerpunktmäßig dem Einsatz gegen Extremismus im Sport und für eine vielfältige und offene Gesellschaft. Gerade der Sport hat das Potenzial, Raum für Gemeinsames zu schaffen, Menschen zusammenzubringen und ihre Vielfalt sichtbar zu machen. Mehr Infos dazu HIER bzw. unter www.fairplay.or.at.

Fotocredit: FC Liefering via Getty