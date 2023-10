Ein neuer siebenköpfiger Vorstand wurde bei der Mitgliederversammlung der SV Guntamatic Ried am 10. Oktober im Oberbank Business Club der Innviertel Arena in Ried gewählt. Darüber hinaus ist geplant, ein Sport- & Wirtschaftsforum als Plattform für ein breites Netzwerk und die Nutzung von Synergien zu gründen.

V. l.: Vorstandsmitglied Maximilian Schmidt, Vorstandsmitglied Wolfgang Benezeder, Vizepräsident Harald Jagereder, Präsident Thomas Gahleitner, Vizepräsident Robert Tremel, Vorstandsmitglied Markus Bast und Finanzvorstand Roman Simmer.

7-köpfiger neuer Vorstand für 2 Jahre gewählt

Der neue Vorstand der SV Guntamatic Ried, der für zwei Jahre gewählt wurde, setzt sich aus folgenden 7 Personen zusammen:

Präsident Thomas Gahleitner (Repräsentation des Vereins, Netzwerk, Sponsoring)

Vizepräsident Robert Tremel (rechtliche Belange, Verband/Bundesliga, Organisation)

Vizepräsident Harald Jagereder (neu im Vorstand; Marketing, Sponsoring, Organisation)

Finanzvorstand Roman Simmer (neu im Vorstand; Finanzen)

Vorstandsmitglied Maximilian Schmidt (Geschäftsführer Fußballakademie GmbH, Nachwuchs, Fans)

Vorstandsmitglied Wolfgang Benezeder (Nachwuchs, Entwicklung Akademie)

Vorstandsmitglied Markus Bast (neu im Vorstand; Infrastruktur, Sponsoring)

Drei übergeordnete Ziele: Stabilität, Vertrauen und Regionalität

„Ich möchte mich bei unseren Mitgliedern im Namen des gesamten Vorstands sehr herzlich für das Vertrauen bedanken. Der neue Vorstand besteht aus bereits erfahrenen und neuen Mitgliedern“, betont SVR-Präsident Thomas Gahleitner. „Wir haben uns gemeinsam drei große übergeordnete Ziele gesetzt: Wir wollen zum einen für Stabilität und Sicherheit bei der SV Guntamatic Ried sorgen, zum anderen wollen wir Vertrauen schaffen und unseren Verein wieder in der 1. Bundesliga etablieren und weiters setzen wir auf Regionalität – alle, der Verein, die Mannschaft und unsere großartigen Fans, sollen stolze Rieder sein.“

Sport- & Wirtschaftsforum – Ideengeber & Feedback für den Vorstand

Geplant ist die Gründung eines Sport- & Wirtschaftsforums mit Mitgliedern aus Wirtschaft und Sport (Fußball). Dieses Forum soll als Ideengeber für den Vorstand fungieren und diesem auch regelmäßig Feedback geben.

Wirtschaftliche Stabilität mit gestiegenem Eigenkapital

Vor der Wahl des Vorstands stand ein Rückblick auf die vergangenen beiden Jahre auf dem Programm. Es folgte der Finanzbericht des scheidenden Finanzvorstands Roland Daxl für die Saison 2022/23, in der ein Rekordumsatz und ein sehr positives Jahresergebnis erzielt wurden. „Durch die wirtschaftliche Stabilität und das gestiegene Eigenkapital des Vereins ist es auch dem zukünftigen Vorstand möglich, die SV Guntamatic Ried weiter in eine positive Zukunft zu führen“, so Roland Daxl, der dem Verein auch weiter in beratender Funktion verbunden bleiben wird.

