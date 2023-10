Er ist einer der Erfolgsgaranten, dass der GAK 1902 nach 10 Runden in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 souverän vorne weg marschiert: Jakob Meierhofer. Der 25-jährige Rückhalt der Rotjacken blieb dabei in 6 Partien ohne Gegentor und verlängerte bei den Grazern nun seinen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2026.

"Alle teilen diese Mission, den GAK zurück in Bundesliga zu bringen"

"Ich bin im Sommer 2020 zum GAK gekommen und habe von diesem Moment an den besonderen Spirit gespürt, den jeder im und rund um den Verein in sich trägt. Alle teilen diese Mission, den GAK zurück in die Bundesliga zu bringen - zurück dorthin, wo er hingehört. Diese Idee spornt seitdem auch mich Woche für Woche an, weiter zu wachsen und meine Fähigkeiten auszubauen," erklärt Jakob Meierhofer.

In seinen ersten drei Jahren bei den Rotjacken erkämpfte sich Meierhofer die Position des Stammtorhüters, stand 67 Mal in Pflichtspielen am Feld und lies dabei in 28 Spielen kein Gegentor zu. "Jakob ist der beste Torhüter der Liga und auf- sowie abseits des Platzes eine wichtige Stütze unseres Teams. Dementsprechend freuen wir uns, dass er seinen Weg auch zukünftig mit dem GAK gemeinsam geht," betont Sportdirektor Dieter Elsneg.

Auch Tormann-Trainer Thomas Queder verlängert um 2 Jahre

Neben Meierhofer bleibt ein weiterer langjähriger Erfolgsfaktor des Torwartteams bis 2026 beim GAK. Thomas Queder hat seinen Vertrag als Torwarttrainer um zwei weitere Jahre verlängert.

"Thomas ist bereits seit 2018 Teil unseres Trainerteams und wird für seine fachlichen und persönlichen Qualitäten sehr geschätzt. Seine Arbeit als Tormanntrainer bringt ihm österreichweit und über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung ein. Er wird auch in Zukunft die Gestaltung der GAK-Torwartschule übergreifend im Jugend - sowie Erwachsenenfußball koordinieren, worüber wir uns sehr freuen," erklärt Elsneg.

Jakob #Meierhofer verlängert seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2026. ✍🏻✅



Der 25-jährige bleibt weiterhin der sichere Rückhalt der Roten und bestärkt damit sein Bekenntnis zum Weg des GAK. #grazerak #LigaZwa #inundaut

🔗 Mehr dazu: https://t.co/n9EUuBneLt pic.twitter.com/j4C3yo4Bk4 — GAK 1902 (@grazerak) October 13, 2023

Fotocredit: RiPu-Sportfotos