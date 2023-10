Kapitän William Rodrigues muss sich einem unaufschiebbaren medizinischen Eingriff an der Ferse unterziehen. Daher wird er den Rothosen bis auf weiteres nicht zur Verfügung stehen.

"Wir hoffen, dass die Genesung und Reha gut verläuft, sodass unser Kapitän zum Beginn der Frühjahrssaison wieder mit an Bord sein kann", so Sportdirektor Eric Orie in einem ersten Statement.