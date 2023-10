Der SKU Ertl Glas Amstetten zieht die für die Winterpause geplanten Kaderveränderungen vor und verpflichtet mit sofortiger Wirkung Nicolas Andermatt und Fabian Miesenböck. Die sportliche Leitung setzt dabei auf zwei sehr routinierte Spieler, von deren Erfahrung unser Team in dieser schwierigen Phase profitieren soll.





Der Schweizer Nicolas Andermatt entstammt der Jugend des FC Zürich und war zuletzt in der 3. deutschen Liga bei der SpVgg Bayreuth aktiv. Der 27-Jährige absolvierte in den vergangenen Jahren 64 Spiele in der 3. Liga (Bayreuth, SV Meppen) sowie 114 Spiele in der Regionalliga Bayern (Bayreuth, Schweinfurt, 1860 München u. Wacker Burghausen) und ist seit Sommer vereinslos. Nicolas Andermatt soll eine zentrale Rolle im Amstettner Mittelfeld übernehmen.



Fabian Miesenböck war zuletzt bei der Austria aus Klagenfurt unter Vertrag und ist ebenfalls seit Juli vereinslos. Der gebürtige Kärntner kann 31 Bundesliga- sowie 84 Zweitligapartien vorweisen und im offensiven Mittelfeld variabel eingesetzt werden. Neben Stationen u.a. in Mattersburg und Wr. Neustadt kickte der 30-Jährige als Legionär bei Spartak Trnava. Bei den Slowaken kam er in der Saison 18/19 auch zu Einsätzen im Europacup (CL-Qualifikation u. EL-Gruppenphase).



Patrick Enengl (Trainer):

Mit Nico und Fabian stoßen zwei erfahrene Spieler mit Führungsqualitäten zu uns, die in der Länderspielpause vom ersten Tag an überzeugten und uns als Team sofort stärken.

Foto: SKU Amstetten