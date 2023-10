Der First Vienna FC 1894 aus ADMIRAL 2. Liga steigerte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 5 Millionen. Neben einem Umsatzplus von 33 Prozent konnte Österreichs ältester Fußballverein die vergangene Saison erneut mit einem Gewinn abschließen. Die positive Eigenkapitalquote des Vereins liegt bei 25 Prozent. Damit festigt die Vienna ihre Position als aufstrebender und finanziell gesunder Verein. Zusätzlich reichte der Klub am Montag zum ersten Mal nach Wiederaufstieg in die zweithöchste Spielklasse den Jahresabschluss für eine mögliche Bundesliga-Lizenz ein.

Solides wirtschaftliches Fundament

Die Vienna kann nicht nur auf eine ereignisreiche Spielzeit zurückblicken, sondern vor allem auf ein höchst erfolgreiches erstes Geschäftsjahr 2022/23 in der ADMIRAL 2. Liga. Mit einem Jahresumsatz von 4,6 Millionen Euro kann die Vienna ihren Umsatz im Vergleich zur Vorsaison um 33 Prozent steigern. Mit einer positiven Eigenkapitalquote demonstriert der Verein seine kontinuierliche wirtschaftliche Stabilität. Trotz steigender Kosten, hoher Inflation und wirtschaftlich herausfordernden Zeiten konnte die Vienna einen Gewinn erwirtschaften und schreibt damit erneut schwarze Zahlen.

Kurt Svoboda, Präsident des First Vienna FC, zeigt sich hocherfreut über diese Entwicklungen: "Die Vienna zeigt selbst in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, wie stabil das Fundament ist, auf das wir den Verein in den vergangenen Jahren gestellt haben. Besonders erfreulich ist für mich zu erkennen, wie breit mittlerweile die Unterstützung für unseren Club ist. Mit dem erstmaligen Einreichen des Jahresabschlusses für die Bundesliga-Lizenz haben wir einen weiteren bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg zurück in die Bundesliga erreicht."

Jahresabschluss für Bundesliga-Lizenz eingereicht

Das Einreichen des geprüften Jahresabschlusses für eine mögliche Bundesliga-Lizenz stellt einen entscheidenden Schritt auf dem Weg des Vereins zum Aufstieg in die Bundesliga dar. Damit erfüllt der Verein bereits einen Teil der wirtschaftlichen Voraussetzungen des Lizenzansuchens.

Kurt Svoboda betont, dass die Erfolgsgeschichte der Vienna noch lange nicht abgeschlossen ist: "Unsere Vision war immer klar: Die Vienna als innovativen und zukunftsorientierten Ausbildungsverein und als dritte Kraft in Wien zu etablieren. Diesem Ziel sind wir erneut ein Stück nähergekommen. Wir arbeiten kontinuierlich weiter, ohne dabei die wirtschaftlichen Aspekte aus den Augen zu verlieren."

Sportlich mehr als angekommen

Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sportlich kann die Vienna auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. In ihrer Premierensaison nach dem Wiederaufstieg in die ADMIRAL 2. Liga erreichte das Team von Alexander Zellhofer den respektablen siebten Tabellenplatz. Die Saison begann mit einem vielversprechenden Erfolgslauf, bei dem sogar der Herbstmeistertitel in Reichweite war. Aktuell sind die Blau-Gelben seit sechs Spielen ungeschlagen und orientieren sich weiter nach oben.

Foto: Josef Parak