In Runde 11 der ADMIRAL 2. Liga empfängt der Floridsdorfer Athletiksport-Club den SKU Ertl Glas Amstetten am Freitag, den 20. Oktober 2023 am heimischen FAC-Platz (ab 18:10 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Den gastgebenden Tabellenfünften und das Schlusslicht trennen nach 10 Runden bereits 15 Punkte! Allerdings ist der FAC seit 3 Pflichtpartien ohne Sieg, kassierte bei einem Remis zwei Niederlagen, darunter auch jene am 27. September in Runde 2 im Uniqa-ÖFB-Cup in Amstetten (1:0 n.V.).

Verlor mit dem FAC die letzten 3 Duelle gegen "Angstgegner Amstetten": Cheftrainer Mitja Mörec.

"In Duell gegen Bundesliga-Tabellenführer kann man trotz Niederlage einiges mitnehmen"

Nach dem vor wenigen Wochen überraschenden Pokal-Aus im Mostviertel gibt es nun in der Liga eine Neuauflage des Duells. Nach drei sieglosen Spielen in der Liga sowie auch im Cup in Folge will die Mannschaft von Cheftrainer Mitja Mörec gegen den SKU Amstetten wieder den Weg zurück auf die Siegerstraße finden. Die länderspielbedingte Liga-Pause nutze das Team, um sich perfekt auf die Begegnung vorzubereiten und absolvierte dabei auch am vergangenen Freitag, den 13. Oktober, ein Testspiel gegen ADMIRAL Bundesliga-Spitzenreiter SK Puntigamer Sturm Graz, um den Steirern dabei mit 1:4 zu unterliegen.

„Einerseits finde ich es extrem wichtig, dass die Spieler auch einmal abschalten konnten und die Möglichkeit hatten, ein paar freie Tage mit ihrer Familie und ihren Freunden zu verbringen. Auf der anderen Seite wollten wir, dass jene Spieler, die bis jetzt etwas weniger Einsatzminuten bekommen haben im Testspiel wieder Spielpraxis sammeln konnten. Das Ergebnis war vielleicht etwas hoch, jedoch wenn man das Spiel gesehen hat, können wir mit unserer Leistung zufrieden sein. In einem Duell gegen den Bundesliga-Tabellenführer kann man trotz einer Niederlage einiges mitnehmen“, so Cheftrainer Mitja Mörec.

In der ADMIRAL 2. Liga befindet sich der FAC aktuell auf dem 5. Tabellenplatz, nur 3 Punkte hinter dem Zweiten Schwarz-Weiss Bregenz. Mit 16 Punkten liegen die Floridsdorfer ganze 15 vor dem SKU Amstetten. Die Mostviertler sind nach 10 gespielten Runden immer noch sieglos und konnten erst einen Punkt (1:1 vs. Aufsteiger SV Stripfing) ergattern.

"Man darf nicht zu viel auf die Tabelle blicken"

Der letzte Platz ist die Folge dieser Misere, doch FAC-Cheftrainer Mitja Mörec möchte nicht zu viel Wert auf die Tabelle legen: „Jeder der unsere Liga verfolgt weiß, dass alle Spiele enorm schwer sind und jeder, jeden schlagen kann. Wie ich auch schon vor dem Cup-Duell gesagt habe, man darf nicht zu viel auf die Tabelle blicken, denn die Spiele sind meistens knapp, auch wenn sie am Ende mit einer Niederlage für den jeweiligen Verein enden. Deshalb erwarten wir erneut ein schwieriges Spiel. Wir müssen aber ganz klar auf uns schauen und zuhause vor den heimischen Fans den Weg zurück auf die Siegerstraße finden.“

Auf den ersten Blick scheinen die Floridsdorfer der klare Favorit am Freitag zu sein, doch die Statistik besagt etwas anderes. Denn der SKU Amstetten konnte die letzten 3 Aufeinandertreffen für sich entscheiden.

