In der 11. Runde der ADMIRAL 2. Liga treffen am kommenden Samstag, 21. Oktober, mit dem SK Sturm Graz II und FC Liefering die "Youngster-Teams" unter den 16 Klubs aufeinander - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker. Beide befinden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte. Die jungen Steirer mit 10 Punkten auf Rang 13, doch zuletzt mit 2 Siegen im Aufwind. Die Jungbullen mit 1 Zähler dahinter nur Tabellenvorletzter und seit 6 Liga-Spielen ohne Sieg, nach 3 Niederlagen in Serie jüngst immerhin mit 2 Remis. "Verlieren verboten" gilt für beide am Samstag!

Spätzünder SK Sturm Graz II - ab 60. Min. legen sie los...

Die Steirer konnten zuletzt mit jeweils zwei 3:2-Siegen und viel Moral 6 Punkte gegen die Mit-Kellerkinder FC Dornbirn und Schlusslicht SKU Amstetten einfahren. Die Hösele-Elf findet sich dadurch mit einem Punkt Vorsprung gegenüber dem FC Liefering auf Tabellenplatz 13 wieder.

Ein spannender Fakt, den es am Samstag zu beachten gilt: 11 der insgesamt 15 geschossenen Saisontore der Grazer sind ab Minute 61, also im letzten Spieldrittel, gefallen. Umso wichtiger wird es für die Cinel-Truppe am Wochenende und 4 Tage vor dem UEFA-Youth League-Match bei Inter Mailand (Dienstag) sein, über 90 Minuten hoch konzentriert zu bleiben.