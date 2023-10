Remis beim FC Flyeralarm Admira! Nach 5 Siegen en suite und gesamt 9 nach 10 Runden hatte sich der souveräne Spitzenreiter GAK 1902 am Freitagabend in der 11. Runde der ADMIRAL 2. Liga mit einem Remis zufrieden zu geben (siehe Spielbericht). Nach der Nullnummer beim Remis-Spezialisten aus der Südstadt (4U en suite, 6 gesamt) melden sich GAK-Coach Gernot Messner und FC Admira-Trainer Thomas Pratl zu Wort.

"Die Mannschaften haben sich neutralisiert"

Gernot Messner (Cheftrainer GAK 1902):

"Im Endeffekt hat es Phasen gegeben, wo wir besser waren, und andere, wo Admira besser war. Wir waren heute nicht so griffig, sind nicht so in die Aktionen gekommen. Dann ist es umso wichtiger, das 0:0 mitzunehmen. Die Mannschaften haben sich neutralisiert. Wir haben geschaut, dass wir sie nicht vor das Tor lassen, was gut gelungen ist. Wenn du mit dem Ball nicht gut bist, kannst du nicht aufs Tor schießen."

"Wir hätten Chancen auf den Sieg gehabt"

Thomas Pratl (Cheftrainer FC Admira):

"Wir haben vor der Partie gesagt, wir wären mit einem Punkt zufrieden. Jetzt muss man sagen, schade, wir hätten Chancen auf den Sieg gehabt. Die Mannschaft, die das erste Tor macht, hätte gewonnen. Uns hat die Konsequenz gefehlt. Wir sind defensiv stabil. Wenn die Defensive stabil ist, können wir auch nach vorne Akzente setzen."

