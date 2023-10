Bittere Neuigkeit beim Floridsdorfer AC und für die Fans des derzeit nach 11 Runden in der ADMIRAL 2. Liga Tabellensechsten: Mittelfeldspieler Tolga Günes wurde im Laufe der Woche am rechten Knie operiert und fällt für den Rest der Saison aus. Das vermeldete der Klub in seiner Aussendung am Samstagnachmittag.

Kehrte erst diesen Sommer zum FAC zurück: Tolga Günes

„Der Ausfall von Tolga schmerzt uns sehr"

Der Floridsdorfer Athletiksport-Club muss die verbleibenden Spiele der Saison 2023/24 ohne Tolga Günes bestreiten. Der 26-jährige offensive Mittelfeldspieler kehrte im Sommer nach zwei Jahren beim SK BMD Vorwärts Steyr wieder zum FAC zurück.

Die Nummer 10 der Floridsdorfer kam in jedem der ersten 7 Pflichtspiele zum Einsatz, ehe er wegen einer Knieverletzung pausieren musste. Aufgrund der Schwere der Verletzung musste sich Tolga Günes im Laufe dieser Woche einer Operation unterziehen und fällt somit für die restliche Saison aus.

Zur Freude aller ist die Operation gut verlaufen und der gesamte Verein hofft, dass sich Günes schnellstmöglich zurückkämpft!

„Der Ausfall von Tolga schmerzt uns sehr, da wir sicher waren, dass er mit seiner Routine und spielerischen Qualität eine tragende Rolle in der Mannschaft übernehmen kann. Wir hoffen, dass Tolga bald auf den Platz zurückkehren kann und werden ihn dabei mit unserer medizinischen Abteilung zur Seite stehen“, so Geschäftsführer Sport Lukas Fischer zum Saison-Aus von Tolga Günes.

Alles Gute Tolga! 🙏🏻

Fotocredit: FAC