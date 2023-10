Der Kapfenberger SV 1919 konnte sich am Samstag in der ADMIRAL 2. Liga gegen FC Dornbirn mit 3:2 durchsetzen und ist inzwischen bereits Fünfter. Schon vor der Länderspielpause ließen es die Kapfenberger beim Sieg gegen Horn in der Kabine mit ihrem inzwischen obligatorischen Falkentanz krachen. Nachdem das letzte Video auf Instagram viral ging und weltweit über 3 Millionen Mal gesehen wurde, legten die Obersteirer nun ein weiteres Video nach.

Das Video nach dem Sieg gegen Horn ging in der Zwischenzeit viral (zum Artikel). Am Samstag feierten die Steirer von Trainer Ibrakovic erneut und eskalierten in der Kabine - dieses Mal mit Falkenmaske - ja, die Falken tanzen wieder und scheinen nicht so schnell damit aufhören zu wollen.

Foto: Screenshot Instagram