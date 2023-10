Die Freude über Rang 3 und dem 3. Dreier in Folge in der ADMIRAL 2. Liga, obendrein noch mit 3:0 beim heimstarken SV Licht-Loidl Lafnitz, wurde inzwischen jäh getrübt beim furiosen Liga-Neuling SV Stripfing. Wie der Klub auf seiner Homepage vermeldet, zog sich Routinier Christian Gartner im Auswärtsspiel am Freitagabend bei den Steirern einen Riss des Außen-, Innen- und Kreuzbandes sowie auch des Meniskus zu und fehlt dem Aufsteiger in den kommenden Monaten. Das ergab eine erste Untersuchung am gestrigen Samstag.

"Habe Erfahrung bei Kreuzbandriss, ich bleibe positiv und schaue nur nach vorne"

Der 29-jährige Leistungsträger, der bei allen bisherigen 11 ADMIRAL 2. Liga-Spielen für die Stripfinger in der Startelf stand und in Lafnitz in der 50. Spielminute ausschied, blieb nach einem Zweikampf kurz nach Anpfiff der 2. Halbzeit mit schmerzverzerrtem Blick liegen. Die Befürchtungen, dass es sich erneut um eine schwere Knieverletzung handeln könnte, bestätigten sich leider nun.

Christian Gartner: "Es tut richtig weh in der aktuellen Situation. Ich habe mich auf dem Platz aktuell sehr wohl gefühlt. Das ist leider der Fussball, man kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich habe schon Erfahrung wie es abläuft bei einem Kreuzbandriss, ich bleibe positiv und schaue nur nach vorne.“

"Es ist unfassbar wie viel Pech er in seiner Karriere schon hatte"

Trainer Christian Wegleitner: "Ich kenne Christian schon sehr lange, es ist unfassbar wie viel Pech er in seiner Karriere schon hatte. Er ist immer wieder zurückgekommen und er wird auch diesmal zurückkommen. Christian ist sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine unglaublich wichtig. Wir werden ihn unterstützen, wo wir nur können und freuen uns, wenn er im Rehaprogramm wieder bei uns ist.“

