Vor dieser ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 war der SKN St. Pölten als Aufstiegs-Kandidat gehandelt, hatte selbst den Anspruch deklariert und mit Tino Wawra einen Neo-Sportdirektor verpflichtet, der sich damit auskennt und in der Vorsaison mit dem FC Blau-Weiß Linz den Sprung ins Oberhaus schaffte. Mit 5 Siegen nach 6 Runden waren die Niederösterreicher auch auf Kurs, überzeugten mit Leistungs-Konstanz. Doch nach der ersten länderspielbedingten Pause sind die Wölfe zahnlos: 1 Punkt aus 5 Spielen, 4 Heim-Niederlagen, Rang 7, 12 Pkt. Rückstand auf Liga-Leader GAK 1902. Das Trainer-Duo Stephan Helm & Emanuel Pogatetz angezählt?

Zu Saisonbeginn herrschte noch Zuversicht und eitel Sonnenschein im Wolfs-Rudel (v.l.): Emanuel Pogatetz, Jan Schlaudraff, Tino Wawra und Stephan Helm.

"Wir können das nicht einfach laufen lassen und werden jetzt eine Nacht darüber schlafen"

Laut diversen Medienberichten ja! Auf Liga-Leader GAK 1902 beträgt der Rückstand bereits 12 (!) Punkte nach 11 Runden. Nächsten Sonntagvormittag gastiert der SKN bei der derzeit im Flow befindlichen, obendrein heimstarken SV Guntamatic Ried (11:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Noch mit dem Trainer-Duo Helm/Pogatetz?

Die 3. Niederlage in Serie mit dem 1:2 gegen den bis dato seit 2 Monaten sieglosen Aufsteiger DSV Leoben am heutigen Sonntagmorgen könnte die Verantwortlichen womöglich die "Reißleine ziehen" lassen. In den "NÖN" ließ Jan Schlaudraff (SKN-Geschäftsführer Sport) jegliche Rückendeckung für das Trainer-Gespann fehlen: "Wir können das nicht einfach laufen lassen und werden jetzt eine Nacht darüber schlafen".

Klingt alles andere als "Pro Verbleib" für das Trainerduo.

"Anspruch eines jeden Spielers kann nicht sein, was wir in letzten Wochen gesehen haben"

Stephan Helm (Vertrag bis Juni 2025), im Sommer 2021 mit Emanuel Pogatetz vom LASK (dort Co-Trainer) gekommen und seither das Zepter bei den Wölfen schwingend, meinte nach dem heutigen DSV Leoben-Spiel: "Was ich nicht beeinflussen kann, das habe ich zu akzeptieren. Das ist Teil des Fußballs".

Während der Deutsche Jan Schlaudraff (wie Helm & Pogatetz jeweils 40 Jahre jung) auch die Spieler in die Pflicht nimmt: "Der Anspruch eines jeden einzelnen Spielers kann nicht sein, was wir in den letzten Wochen gesehen haben."

Ante portas steht derweil der bundesligaerfahrene, vereinslose Mittelfeldspieler Johannes Tartarotti für das Wolfs-Rudel zu Wochenbeginn.

