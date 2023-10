In der 12. Runde der ADMIRAL 2. Liga trifft der Tabellensechste Floridsdorfer Athletiksport-Club auswärts in Vorarlberg auf den FC Mohren Dornbirn 1913- Freitag, 27. Oktober, ab 18:10 Uhr im Ligaportal-Liveticker. Nach zwei Remis in Folge, darunter der Nullnummer daheim gegen Schlusslicht SKU Amstetten, wollen die Blau-Weißen drei Punkte aus dem Ländle mit in die Hauptstadt nehmen.

Der letzte Dreier der Floridsdorfer ist schon über einen Monat her: En 4:0-Kantersieg am 22. September bei Aufsteiger DSV Leoben, dem einzigen Auswärtstriumph des FAC in diesem Herbst. Zuletzt spielten die Mörec-Mannen zwei Mal remis und kassierten gegen SW Bregenz eine 1:2-Heimniederlage.

"Es ist aufgrund meiner langen Zeit dort wie meine zweite Heimat in Österreich geworden"

Die 12. Runde der ADMIRAL 2. Liga führt den Floridsdorfer Athletiksport-Club in die Sparkasse Arena Birkenwiese zum FC Mohren Dornbirn 1913. In den vergangenen drei Runden blieben die Blau-Weißen zwar sieglos, konnten aber trotzdem mit dem Last-Minute-Unentschieden im Derby gegen den First Vienna FC und einem torlosen 0:0 gegen den SKU Ertl Glas Amstetten zwei Punkte holen.

Die aktuell auf Platz 5 liegenden Floridsdorfer wollen in Vorarlberg nun aber drei Punkte mit nach Wien nehmen. Davon überzeugt, dass das auch gelingen kann, ist FAC-Sommerneuzugang Timo Friedrich, für den das Spiel einen besonderen Anreiz hat. Der gebürtige Deutsche (Hildesheim, Niedersachsen), der die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt und ein ÖFB-U-19-Länderspiel absolvierte, spielte drei Jahre lang für die Rothosen und absolvierte 70 Pflichtspiele für den FC Dornbirn.

Der beidfüßige FAC-Außenverteidiger Timo Friedrich vor dem Aufeinandertreffen mit seinen Ex-Klub: „Ich kenne die Birkenwiese und die gesamte Umgebung in und auswendig. Es ist aufgrund meiner langen Zeit dort auch wie meine zweite Heimat in Österreich geworden. Daher kenne ich die Mannschaft und das Umfeld und weiß, dass es auch für uns dort nicht leicht werden wird. Aber unser Ziel ist ganz klar, dass wir in Dornbirn voll Punkten wollen. Wenn wir die Dinge umsetzen, an denen wir in der Trainingswoche gearbeitet haben, dann haben wir gute Chancen um als Sieger vom Platz zu gehen."

Janeschitz-Truppe mit Unserie

Die Vorarlberger liegen mit zehn Punkten auf dem 14. und damit drittletzten Tabellenplatz und warten seit drei Spielen auf einen Punktegewinn. Denn für die Rothosen gab es gegen den SV Stripfing, dem SK Sturm Graz II und dem KSV 1919 gleich drei Niederlagen in Folge. Erst drei Siege konnte die Mannschaft von Trainer Thomas Janeschitz in der heurigen Saison erzielen.

Timo Friedrich, der weiter auf seinen ersten FAC-Treffer und -Assist wartet, warnt aber vor dem kommenden Gegner: „Dornbirn ist eine Mannschaft, die auf dem Platz alles gibt, aber genau darum müssen wir mit noch mehr Wille und Leidenschaft in das Spiel gehen und um jeden Zentimeter fighten.“

„Wird für mich spannend sein, sich erstmals in der Gästekabine umziehen zu dürfen"

Der gebürtige Deutsche, der aus der Jugend von Hannover 96 und Rot-Weiß Erfurt stammt, blickt aber voller Vorfreude auf das kommende Duell in seiner alten Heimat: „Es wird für mich spannend sein, sich erstmals in der Gästekabine umziehen zu dürfen, aber ich freue mich auf die Rückkehr nach Vorarlberg und hoffe, dass wir die Reise nach Wien dann mit drei Punkten im Gepäck antreten können.“

Statistisch gesehen erwartet die Fans eine spannende Partie, denn in den acht Aufeinandertreffen konnten beide Clubs jeweils drei Siege einfahren. Nur zwei Spiele endeten mit einem Unentschieden.

