Was vor ein paar Tagen bereits prophezeit - wir berichteten - ist nun amtlich: Der SKN St. Pölten, der am Sonntagvormittag zur finalen Partie in der 12. Runde der ADMIRAL 2. Liga in der Innviertel Arena bei der SV Guntamatic Ried gastiert (ab 10:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker), verpflichtet den erfahrenen, ehemaligen Bundesligaspieler Johannes Tartarotti, der heuer seit Sommer vereinslos war und zuvor beim ADMIRAL Bundesligisten SCR Altach unter Vertrag stand.

„Er hat schon in Bundesliga bewiesen, was er kann und wird uns gleich weiterhelfen"

Der 24-jährige Vorarlberger war zuletzt bei Altach unter Vertrag – verließ den SCRA aber nach der Saison 2022/23. Der Mittelfeldspieler hat nun beim SKN St. Pölten einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben.

Tino Wawra, Sportdirektor SKN St. Pölten: „Da uns mit Marcel Ritzmaier ein wichtiger Spieler die gesamte Saison fehlen wird, wollen wir hier nochmals nachrüsten. Jo ist einer jener Österreicher am Markt, der auf dieser Position richtig Sinn macht. Er hat schon in der Bundesliga bewiesen, was er kann und wird uns gleich weiterhelfen. Er ist fit und ich freue mich, dass er sich für uns entschieden hat.“

„Ich bin mir sicher, dass es für beide Seiten eine sehr gute Möglichkeit ist"

Johannes Tartarotti: „Es freut mich sehr, dass dieser Wechsel zustande gekommen ist. Ich bin mir sicher, dass es für beide Seiten eine sehr gute Möglichkeit ist, und ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft am Platz zu stehen und alles für unsere Ziele zu geben.“

Jugendvereine: VfB Bezau (07/2008-), FC Langenegg, AKA Vorarlberg.

Foto: SKN St. Pölten