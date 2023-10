In der finalen Partie der 12. Rd. der Admiral 2. Liga hat die SV Guntamatic Ried am Sonntag, dem 29. Oktober, den SKN St. Pölten zu Gast (Innviertel Arena, 10:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Vor der Saison war davon auszugehen, dass dieses Duell ein Top-Spiel wird, wurden doch beide Teams als Aufstiegs-Kandidaten gehandelt. Doch während die Innviertler nach Stotterstart mittlerweile in die Spur fanden und es für sie ein "Goldener Oktober" werden könnte (bisher 2 Spiele = 2 Siege, dazu noch am 29.09. das 5:0 vs. SV Horn), ging es für das Wolfs-Rudel nach unten, wurde der SKN nach starkem Saisonbeginn auf Rang 7 durchgereicht.

"Das ist jetzt auch ein kleiner Konkurrenzkampf unter uns"

Die SV Guntamatic Ried ist im Flow und seit fünf Ligaspielen unbesiegt, darunter vier Dreier. In der vergangenen Runde gewann der ADMIRAL Bundesliga-Absteiger zuhause gegen die Vienna mit 4:1. Die Rieder Treffer erzielten David Bumberger (2.), Wilfried Eza (58.), Belmin Beganovic (75.) und Abwehrchef Nikki Havenaar (92.). Das Team von Cheftrainer Maximilian Senft hat jetzt 19 Punkte am Konto und ist Vierter in der Tabelle.

„Wir sind gegen die Vienna vielleicht nicht so dominant aufgetreten, wie wir es gerne wollten. Aber es war ein guter Gegner, der sich viel zugetraut hat und Fußball spielen wollte“, betont SVR-Kicker Oliver Steurer. „In einigen Phasen hatten wir nicht den gewünschten Zugriff. Letztendlich wurde es dennoch ein klarer Sieg für uns. Egal ob wer von Beginn an spielt oder reinkommt – jeder macht seinen Job sehr gut. Jeder will spielen. Das ist jetzt auch ein kleiner Konkurrenzkampf unter uns. Jeder weiß jetzt, worauf es ankommt. Und wenn wir unser Ding durchziehen, gewinnen wir die Spiele.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Die Vienna hat uns mit ihrer spielerischen Stärke vor ähnliche Aufgaben gestellt, wie es St. Pölten auch machen wird. Gemeinsam mit unseren Fans haben wir aber immer die Oberhand in diesem Spiel gehabt und top Energie auf den Platz gebracht."

Während der SKN St. Pölten einen ambitionierten Saisonstart (5 Siege in 6 Partien) hinlegte, ging es ab 15. September rapide bergag, steht bei vier Niederlagen und einem Remis aus den jüngsten fünf Spielen nur ein Zähler zu Buche und der folgte der Absturz auf Rang 7. Mit bereits 12 Punkten Rückstand auf Liga-Leader GAK 1902.

Anhand der Unserie zogen die Niederösterreicher die Reißleine, wurde am Montag das Trainer-Duo Stephan Helm & Emanuel Pogatetz entlassen, übernahmen Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff und Juniors-Cheftrainer Philipp Steiner interimistisch - siehe auch hier.

Die vierte Heimniederlage im sechsten Match in der NV-Arena war dann doch zu viel. Wobei das Wolfs-Rudel in der Fremde im übrigen nur ein mal als Verlierer vom Platz ging, mit 1:4 beim furiosen Aufsteiger SV Stripfing auf dem FAC-Platz.

"Unsere Fans sorgen dafür, dass es eine richtig geile Stimmung ist"

SV Ried-Abwehrspieler Oliver Steurer über den kommenden Gegner: „Mit St. Pölten erwartet uns eine Top-Mannschaft mit Top-Spielern. Man sieht ihre Ansprüche auch daran, dass sie jetzt den Trainer entlassen haben. Es wird nicht einfach, trotzdem werden wir wieder unser Spiel durchziehen. Und wenn wir die Laufbereitschaft zeigen wie zuletzt, dann werden wir auch dieses Spiel auf unsere Seite drehen. Unsere Fans sorgen dafür, dass es eine richtig geile Stimmung ist. Das motiviert natürlich. Dafür spielen wir Fußball, dass wir nach dem Spiel mit den Fans feiern können.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Wir wissen nicht, wie St. Pölten nach der Trainerentlassung taktisch auftritt. Ihre Klasse und Erfahrung wird sich aber nicht ändern. Es braucht einen flexiblen Plan und einen riesigen Kraftakt. Man spürt bei unseren Heimspielen, dass zwischen Fans und Mannschaft etwas wächst und wir gemeinsam auf dem Weg zu einer Heimmacht sind."

Der etatmäßige Kapitän Marcel Ziegl sowie sein Philipp Pomer und Matthias Gragger sind langzeitverletzt. Oguzhan Özlesen hat eine leichte Muskelverletzung und Diego Madritsch fällt mit einer Sprunggelenksverletzung aus.

Duell-Bilanz sieht SKN St. Pölten vorn

Die SV Guntamatic Ried und der SKN St. Pölten trafen zuletzt in einem Testspiel heuer am 28. Jänner 2023 in Ried aufeinander. Das Match endete 2:2. In der Bundesliga gab es bisher acht Duelle (2016/17, 2020/21). Zwei Mal siegte Ried, drei Mal St. Pölten. Drei Spiele endeten Unentschieden bei einer Gesamttordifferenz von 12:8 für die Niederösterreicher. Im Cup gab es bisher drei Begegnungen. In allen drei war St. Pölten erfolgreich.

Gratis Eintritt für Jugendliche beim Match gegen St. Pölten

Alle Jugendlichen bis 19 Jahre haben beim Spiel der SV Guntamatic Ried gegen St. Pölten freien Eintritt in die Innviertel Arena. Die Freikarte gilt für den Stehplatz West. Die Freikarten sind in der SVR-Geschäftsstelle, online und an den Tageskassen erhältlich.

„Mit dieser Aktion wollen wir allen Jugendlichen die Möglichkeiten geben, bei einem Topspiel der SV Guntamatic Ried bei freiem Eintritt dabei zu sein. Wir hoffen, dass viele Jugendliche in die Innviertel Arena kommen, für zusätzliche Stimmung sorgen und damit unsere Mannschaft von der Westtribüne lautstark unterstützen“, betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

Fotocredit: Daniel Scharinger