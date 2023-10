Eine ganz besondere Ticketaktion gibt es von 10. bis 12. November in Ried im Innkreis: Die drei Veranstaltungen in Ried an diesem November-Wochenende sind das Fußballmatch SV Guntamatic Ried – SV Lafnitz am 10. November, die „Haus und Bau“-Messe von 10. bis 12. November und das Volleyball-Bundesliga-Spiel UVC McDonald’s Ried – UVC Holding Graz am 11. November.

„In Ried tut sich was – das bestätigt dieses Wochenende im November! Ich rufe alle Sportbegeisterten und all jene, die die Messe besuchen wollen, auf, sich diese kostenlosen Zusatztickets nicht entgehen zu lassen. Das ist eine einmalige Gelegenheit, hochklassigen Sport und eine ausgesprochen interessante Messe zu einem äußerst günstigen Preis erleben zu können“, betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

„Es ist schön, dass wir an diesem Wochenende unsere Kräfte bündeln uns gegenseitig unterstützen und einen Aufenthalt in Ried noch attraktiver machen. Nach dem jeweiligen Besuch des Spiels oder der Messe lässt man den Tag am besten in einem der Rieder Lokale ausklingen“, so der Geschäftsführer Messe Ried/Stadtmarketing Helmut Slezak.

„Mit dieser sensationellen Aktion wird neben der nachbarschaftlichen Nähe aller Veranstaltungen auch die wertschätzende Zusammenarbeit aller Beteiligten einmal mehr hervorgehoben. Eine tolle Symbiose zwischen den Veranstaltern und ein spezielles Zuckerl für alle Besucher – so geht Miteinander!“, freut sich UVC-Obmann Roman Lutz.

So kommt man zu den zusätzlichen, gratis Tickets:

Mit einer SVR-Abokarte oder einer Tageskarte für das Spiel SV Guntamatic Ried – Lafnitz am 10. November erhält man am 10. November gratis Eintritt zur HAUS & BAU Messe und am 11. November gratis Eintritt in den Raiffeisen Volleydome

Mit einer UVC-Saisonkarte oder einem Tagesticket für das Spiel UVC McDonald’s Ried – UVC Holding Graz am 11. November gibt es am 11. November gratis Eintritt zur HAUS & BAU Messe und am 10. November eine gratis Karte für das Spiel SV Guntamatic Ried – Lafnitz an der Abendkasse der Innviertel Arena

Mit einer Eintrittskarte zur HAUS & BAU Messe bekommt man am 10. November eine Freikarte zur Innviertel Arena und am 11. November gratis Eintritt in den Raiffeisen Volleydome

Bei den Tages- und Abendkassen der anderen Events muss immer die gekaufte Karte vorgewiesen werden.

Die Veranstaltungen in der Übersicht:

Fußball-2 Liga SV Guntamatic Ried – SV Lafnitz: Freitag, 10. November, 18.10 Uhr in der Innviertel Arena

Messe HAUS & BAU: Freitag, 10., bis Sonntag, 12. November (9.00 – 17.00 Uhr), am Messegelände

Volleyball-Bundesliga UVC McDonald’s Ried – UVC Holding Graz: Samstag, 11. November, 18.00 Uhr im Raiffeisen Volleydome (Messeplatz 4)