Der FC Liefering, zurzeit mit zehn Zählern Tabellenvorletzter, trifft in Runde 13 der ADMIRAL 2. Liga auf Schlusslicht SKU Amstetten (3 Punkte). Ankick in der Red Bull Arena ist am Samstag, den 4. November, um 14:30 Uhr (Ligaportal-Liveticker). Nach drei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten vier Spielen soll für die Jungbullen daheim gegen die noch sieglosen Gäste aus dem niederösterreichischen Mostviertel endlich wieder ein Dreier her.

"Wir müssen schauen, dass wir am Samstag die beste Mannschaft sind, die wir sein können"

Dass es die Salzburger durchaus draufhaben, zeigen die jüngsten Erfolge in der UEFA Youth League, wo sie mit sieben Punkten nach drei Spieltagen auf Rang 1 der Gruppe liegen. Nur in #LigaZwa will es bis jetzt noch nicht ganz klappen.