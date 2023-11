Am Donnerstagabend standen sich der GAK 1902 und der SK Sturm Graz im Achtelfinale des ÖFB-Cups gegenüber. Damit gab es ein Grazer Derby zu sehen. Unglücklicherweise trat der Fußball zwischenzeitlich aber in den Hintergrund, nachdem einige Anhänger zu weit gingen - die Randale rund um das Spiel sorgten für elf Verletzte. Jetzt meldet sich Ex-GAK-Obmann Harald Rannegger via Facebook zu Wort. Und er lässt kein gutes Haar an den Fans und stellt alles in Frage.

"So macht das in Zukunft leider keinen Sinn… Der Fußball wird ruiniert - es muss alles neu angedacht werden! (Nordtribüne an den Gast? Zulassen von Fanmärschen? Keine Away-Fans mehr im Stadion! Keine gegnerischen Fanuntensilien!", kommentiert der ehemalige GAK-Obmann die Vorfälle (zum Artikel).