In der 13. Runde der ADMIRAL 2. Liga spielt die seit sechs Spielen (4S, 2U) unbesiegte SV Guntamatic Ried am Sonntag, den 5. November, auswärts beim SK Sturm Graz II. Ankick in Gleisdorf ist um 10:30 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER.

„Am Schluss der zweiten Halbzeit waren wir in wichtigen Momenten nicht da"

Die SV Guntamatic Ried und der SKN St. Pölten trennten sich in der vergangenen Runde der Admiral 2. Liga in der Innviertel Arena mit einem 1:1. Den Rieder Treffer erzielte Fabian Wohlmuth (45.). Ried ist mit 20 Punkten Tabellenfünfter.

„Wir sind gegen St. Pölten gut in das Spiel gestartet und haben vor der Halbzeit ein wichtiges Tor gemacht“, betont SVR-Innenverteidiger Arjan Malic. „Am Schluss der zweiten Halbzeit waren wir in den wichtigen Momenten nicht da und haben nicht unverdient das 1:1 bekommen. Daraus müssen wir lernen. Wenn wir das Momentum auf unserer Seite haben, müssen wir künftig besser agieren.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Wir haben gegen St. Pölten mit großer Leidenschaft das Spiel bestritten, aber in entscheidenden Momenten haben wir spüren müssen, dass uns der kollektive Erfahrungsschatz als Mannschaft noch fehlt. Wir werden viel für unsere gemeinsame Zukunft aus diesem Spiel ziehen“, erklärt SVR-Cheftrainer Maximilian Senft.

"Es gilt um jeden Preis, den Dreier einzufahren“

Der SK Sturm Graz II unterlag in der vergangenen Runde in Lafnitz mit 2:5. Für die Grazer traf Doppelpacker Amady Camara (45.+1, 60.). Die jungen Steirer belegen mit elf Punkten Rang 13 in der Tabelle.

Das 18-jährige, slowenische SV Ried-Eigengewächs Arjan Malic: „Mit Sturm Graz wartet auf uns eine junge Mannschaft mit vielen talentierten, guten Einzelspielern. Wir müssen unsere Mentalität und Laufbereitschaft zu 100 Prozent auf den Platz bringen. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit unseren Fans diese drei Punkte auswärts einfahren werden.“

SV Ried-Cheftrainer Maximilian Senft: „Gegen Sturm erwarte ich eine hochmotivierte und junge Grazer Mannschaft. Wir wollen auswärts um 10.30 Uhr sonntags zeigen, dass wir bodenständig und selbstbewusst auftreten. Es gilt um jeden Preis, den Dreier einzufahren“, so Maximilian Senft.

Personalsituation

Marcel Ziegl, Philipp Pomer und Matthias Gragger sind verletzt. Diego Madritsch und Oguzhan Özlesen sind auf dem Weg der Besserung und können aller Voraussicht nach nächste Woche wieder ins Training einsteigen.

Das letzte Aufeinandertreffen

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Sturm Graz II im ÖFB-Cup am 15. August 2010 in Graz aufeinander. Ried siegte mit 5:0.

Die Zahlen zum Spiel

Die SV Guntamatic und Sturm Graz II standen sich bisher in zwei Cupspielen gegenüber. Vor dem 5:0 im Jahr 2010 auch am 18. September 2009, ebenfalls in Graz. Die Innviertler waren dabei mit 2:1 erfolgreich.

Siehe auch:

Mannis Matchprognosen

Fotocredit: Daniel Scharinger